Эксперты рассказали, вырастут ли цены на мобильную связь и Интернет в 2023 году

Телеком-эксперт Роман Химич также объяснил, почему во время блэкаутов пропадает мобильная связь, несмотря на усилия операторов.

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В ходе видеоинтервью Александру Глущенко на его YouTube-канале "Переговорка", телеком-эксперт Роман Химич рассказал, с какими вызовами справляются мобильные и телеком-операторы Украины, а также поделился мнением касательно возможного роста цен на услуги связи.

Насколько мобильные операторы готовы к блэкаутам

Роман отметил, что основной проблемой для операторов являются продолжительные и частые отключения. Он напомнил, что основным источником резервного питания является аккумулятор, а не дизель-генератор. Если бы основным источником резервного питания был дизель-генератор, то достаточно было бы своевременно его обслуживать, и все. А аккумулятор в течение какого-то времени отдает энергию, например 4 ч, но потом ему нужны сутки, чтобы полностью зарядиться.

"Если блэкауты происходят по нескольку раз в день, то аккумулятор не успевает зарядиться, и в конце концов разряжается "в ноль". Он не может держать напряжение те 4 ч, на которые рассчитан. К таким вызовам, с которыми столкнулись украинские операторы, нельзя было подготовиться", — считает Химич.

Дело в том, что оснастить генератором каждую базовую станцию не представляется возможным. Одно дело, когда она расположена "в чистом поле", а другое — когда в городе, где-то на крыше. Для генератора просто может не найтись места, плюс нужно соблюдать правила пожарной безопасности, иметь к нему постоянный доступ, установить антивандальную защиту, перечислил эксперт.

"Решением проблемы стала бы запитка оборудования операторов от отдельных привелегированных линий (как больницы, например). Нормативный акт, разрешающий такую запитку, есть, теперь надо эти линии проложить и операторские площадки к ним подключить", — подчеркнул спикер.

Александр Глущенко акцентировал, что операторы не пользуются "бытовыми" аккумуляторами. Они приобретают специализированную технику, которая стоит немалых денег и иногда, чтобы ее купить, нужно дождаться очереди, а потом импортировать ее.

[ + – ] Интервью Романа Химича YouTube-каналу "Переговорка"

Повысятся ли тарифы на услуги телеком-операторов

Безотносительно каких-либо обстоятельств (война, рост курса доллара…) совокупные расходы домохозяйств на услуги связи будут повышаться ежегодно, сказал Химич. Выручка операторов будет увеличиваться на 10-15% каждый год. Почему так происходит? Украинские операторы с 1 кв. км территории имеют доход от продажи услуг в 5-7 раз меньше, чем имеют, к примеру, польские операторы в аналогичных условиях. Украинские операторы осознали, что "денег мало" для дальнейшего развития, потому что для хорошего покрытия по всей территории Украины, а она довольно большая, должны быть установлены качественные вышки, и их должно быть гораздо больше, чем есть на сегодняшний день. Также стоит учитывать, что капитализация телеком-компаний заметно сократилась, поэтому у них есть мотивация постоянно увеличивать доходы. Но увеличить их на 50% они не могут, потому как барьером тут являются возможности домохозяйств, денег у которых стало радикально меньше, чем раньше. Поэтому не факт, что в 2023 году случится заметное повышение цен.

Глущенко добавил, что в данный момент цены на услуги не поднимаются, но их себестоимость увеличивается — и за это платят операторы (собственники). Они снижают маржинальность бизнеса, но рано или поздно они проведут смену тарификации. И это, по его мнению, может случиться в любой момент: чтобы была связь, за нее придется платить больше, либо ее может не быть вообще.

Если ситуация с дефицитом электроэнергии останется на том же уровне, что сейчас, в течение года или более, то операторам придется не просто тарифные планы пересматривать, а и бизнес-модели, подытожил Роман Химич.

Ранее мы сообщали о том, что в некоторых городах Украины будут развернуты зоны беспроводного Интернета, к которому сможет подключиться любой желающий и пользоваться бесплатно.