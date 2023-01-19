"Укртелеком" запускает зоны с бесплатным Wi-Fi на случай блэкаута: где искать

Подключиться к беспроводному Интернету смогут жители Киева, Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

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Провайдер "Укртелеком" запускает в пяти городах Украины сеть бесплатных зон Wi-Fi, который будут работать даже во время отключений света. Об этом генеральный директор компании Юрий Курмаз рассказал во время интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Более 700 публичных зон с доступным беспроводным интернетом появятся в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Они будут действовать в тех местах, где "Укртелеком" успел модернизировать свою инфраструктуру и установить "активные уличные шкафы" MSAN — мультисервисной платформы доступа, которые соединяют абонентские линии с ядром сети. На таком оборудовании провайдер уже размещает наклейки-указатели, говорящие о том, что можно подключиться к бесплатному Wi-Fi. В случае блекаута Интернет продержится от 2 до 4 часов.

Юрий Курмаз отметил, что руководство "Укртелекома" не верит в наступление полного и продолжительного блэкаута в Украине, однако готовится обеспечивать связь даже при самых худших сценариях. В настоящее время около 60% абонентов провайдера обеспечены энергонезависимым Интернетом, ведь большая часть узлов подключены к дизельным генераторам.

"Мы можем поддерживать связь без внешнего электропитания до 2-х суток. Это то, что у нас в компании сейчас установлено нормативно. Но мы увеличиваем этот срок, наращивая запасы топлива и докупая дополнительные дизель-генераторные установки, которые мы планировали приобрести в следующем году", — поделился гендиректор "Укртелекома".

Ранее "Укртелеком" запустил сервис, показывающий украинцам, будет ли Интернет работать при отключении света. Для этого необходимо подключить специальную услугу.

Недавно провайдер "Ланет" показал, как обстрелы и отключения света повлияли на Интернет-сеть. Компания обещает до конца марта подключить 80% пользователей к источникам бесперебойного питания.