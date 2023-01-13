Провайдер "Ланет" показал, как обстрелы и отключения света повлияли на интернет-сеть

До конца марта 80% пользователей будут обеспечены источниками бесперебойного питания.

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Генеральный директор интернет-провайдера "Ланет" Мариан Ивасюк показал, как менялась работа гигабитной сети на фоне российских обстрелов и массовых отключений света в Киеве. Он опубликовал график на странице в Facebook.

Судя по графику, в октябре 2022 года, до начала аварийных отключений электроэнергии, менее 30% клиентов провайдера "Ланет" были обеспечены источниками бесперебойного питания (ИБП). За три месяца компания установила на узлах связи сотни литий-железо-фосфатных аккумуляторов, которые обеспечивают от 18 до 30 ч работы.

В настоящий момент ИБП обеспечены около 46% клиентов "Ланет". По прогнозу Мариана Ивасюка, в ближайшее две недели показатель вырастет до 50%, а до конца марта — составит более 80%. С 25 января по 25 марта компания обещает установить около 2000 аккумуляторов для точек 1-2 уровня доступа и еще столько же для точек 3 уровня и выше.

[ + – ] График изменения сети "Ланет" Фото: Facebook

В начале января украинские провайдеры получили батареи от Минцифры для обеспечения работы Интернета даже при отключении света. Аккумуляторы типа SBL передали канадская технологическая организация eQualitie, DEPS и Ассоциация "Правообладателей и поставщиков контента".

В конце декабря провайдер "Укртелеком" запустил сервис, позволяющий узнать, можно ли получить Интернет в доме при отключениях света. Он показывает, подключен ли узел связи по определенному адресу к аккумуляторам или генераторам.

Писали также, как заставить Интернет работать от повербанка при отключении света. Для этого достаточно иметь оптоволоконное подключение, роутер, и подходящий кабель.