Провайдер "Ланет" показав, як обстріли та відключення світла вплинули на інтернет-мережу

До кінця березня 80% користувачів забезпечать джерелами безперебійного живлення.

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Генеральний директор інтернет-провайдера "Ланет" Маріан Івасюк показав, як змінювалася робота гігабітної мережі на тлі російських обстрілів та масових відключень світла у Києві. Він опублікував графік на сторінці у Facebook.

Зважаючи на графік, у жовтні 2022 року, до початку аварійних відключень електроенергії, менш як 30% клієнтів провайдера "Ланет" були забезпечені джерелами безперебійного живлення (ДБЖ). За три місяці компанія встановила на вузлах зв'язку сотні літій-залізо-фосфатних акумуляторів, які забезпечують від 18 до 30 годин роботи.

На цей час ДБЖ забезпечено близько 46% клієнтів "Ланет". За прогнозом Маріана Івасюка, в найближчі два тижні показник зросте до 50%, а до кінця березня — становитиме понад 80%. З 25 січня по 25 березня компанія обіцяє встановити близько 2000 акумуляторів для точок 1-2 рівня доступу та ще стільки ж для точок 3 рівня та вище.

[ + – ] Графік зміни мережі "Ланет" Фото: Facebook

На початку січня українські провайдери отримали батареї від Мінцифри для забезпечення роботи інтернету навіть за відключення світла. Акумулятори типу SBL передали канадська технологічна організація eQualitie, DEPS та Асоціація "Правовласників та постачальників контенту".

Наприкінці грудня провайдер "Укртелеком" запустив сервіс, що дозволяє дізнатися, чи можна отримати інтернет у будинку в разі відключення світла. Він показує, чи підключений вузол зв'язку за певною адресою до акумуляторів або генераторів.

Писали також, як змусити інтернет працювати від повербанка в разі відключення світла. Для цього достатньо мати оптоволоконне підключення, роутер і відповідний кабель.