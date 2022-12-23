Новий сервіс показує, чи українці можуть отримати інтернет без світла: інструкція

Більшість вузлів доступу "Укртелекому" підключено до батарей або генераторів, але їх вистачить лише на кілька годин.

Related video

Великий провайдер "Укртелеком" запустив новий онлайн-сервіс, який дозволяє українцям перевірити, чи можна отримати інтернет у будинку в разі відключення світла. Послугою можна скористатися на офіційному сайті компанії.

Сервіс пропонує вказати місто й адресу в спеціальну форму, а потім показує, чи можна підключити енергонезалежний інтернет від "Укртелекому". Він також повідомляє орієнтований час роботи мережі в разі перебоїв із електропостачанням. Не варто будувати ілюзій і розраховувати на "вічний" інтернет, проте в разі відключення зв'язок збережеться ще на кілька годин.

"Укртелеком" пояснив, що вже забезпечив більшість своїх вузлів доступу акумуляторами, заряду яких вистачає на 2-4 години або генераторами із запасом палива на 8 годин. При цьому всі магістральні та найважливіші вузли обладнані генераторами, здатними працювати 24 або 48 годин, залежно від значення об'єкта.

Наразі послуга доступна для двох основних технологій інтернет-зв'язку:

FTTH — оптичне волокно зі швидкістю до 1 Гбіт/с, заведене безпосередньо в квартиру або приватний будинок споживача;

xDSL — доступ до інфраструктури телефонної мережі, швидкість до 20 Мбіт/с (до 50 Мбіт/с

варіанті VDSL.

У випадку з оптоволокном, підключеним до вузла зв'язку з резервним електроживленням, можна просто застромити комп'ютер або ноутбук. Якщо ж для підключення пристрою потрібний модем, роутер або обидва одночасно, то "Укртелеком" пропонує запитати їх від зовнішнього акумулятора.

Раніше Фокус представив інструкцію, як змусити інтернет працювати від повербанку при відключенні світла. Для цього необхідно визначити відповідні параметри потужності й напруги, а потім підібрати відповідні батарею та кабель.

Писали також, як запустити Wi-Fi у будинку при відключенні світла. За наявності оптоволокна та резервного живлення вузлів із боку провайдера українцям допоможуть різні пристрої на батарейках.