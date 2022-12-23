Новый сервис показывает, могут ли украинцы получить Интернет без света: инструкция

Большинство узлов доступа "Укртелекома" подключены к батареям или генераторам, но их хватит лишь на несколько часов.

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Крупный провайдер "Укртелеком" запустил новый онлайн-сервис, который позволяет украинцам проверить, можно ли получить Интернет в доме при отключениях света. Услугой можно воспользоваться на официальном сайте компании.

Сервис предлагает указать город и адрес в специальную форму, а затем показывает, можно ли подключить энергонезависимый Интернет от "Укртелекома". Он также сообщает ориентированное время работы сети в случае перебоев с электроснабжением. Не стоит строить иллюзий и рассчитывать на "вечный" Интернет, однако в случае отключения связь сохранится еще на несколько часов.

"Укртелеком" объяснил, что уже снабдил большинство своих узлов доступа аккумуляторами, заряда которых хватает на 2-4 часа или генераторами с запасом топлива на 8 часов. При этом все магистральные и самые важные узлы оборудованы генераторами, способными работать 24 или 48 часов в зависимости от значения объекта.

Сейчас услуга доступна для двух основных технологий Интернет-связи:

FTTH — оптическое волокно со скоростью до 1 Гбит/с заведено непосредственно в квартиру или частный дом потребителя;

xDSL – доступ по инфраструктуре телефонной сети, скорость до 20 Мбит/с (до 50 Мбит/с

варианте VDSL).

В случае с оптоволокном, подключенным к узлу связи с резервным электропитанием, можно просто воткнуть кабель компьютер или ноутбук. Если же для подключения устройства требуется модем, роутер или оба сразу, то "Укртелеком" предлагает запитать их от внешнего аккумулятора.

Ранее Фокус представил инструкцию, как заставить Интернет работать от повербанка при отключении света. Для этого необходимо определить подходящие параметры мощности и напряжения, а затем подобрать подходящие батарею и кабель.

Писали также, как запустить Wi-Fi в доме при отключении света. При наличии оптоволокна и резервного питания узлов со стороны провайдера, украинцам помогут различные устройства на батарейках.