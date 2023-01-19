"Укртелеком" запускає зони з безкоштовним Wi-Fi на випадок блекауту: де шукати

Підключитися до бездротового Інтернету зможуть мешканці Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та Львова.

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Провайдер "Укртелеком" запускає у п'яти містах України мережу безкоштовних зон Wi-Fi, які працюватимуть навіть під час відключень світла. Про це генеральний директор компанії Юрій Курмаз розповів під час інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

Понад 700 публічних зон з доступним бездротовим інтернетом з'являться у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Вони діятимуть у тих місцях, де "Укртелеком" встиг модернізувати свою інфраструктуру та встановити "активні вуличні шафи" MSAN — мультисервісної платформи доступу, які з'єднують абонентські лінії з ядром мережі. На такому обладнанні провайдер вже розміщує наклейки-покажчики, які говорять про те, що можна підключитися до безкоштовного Wi-Fi. У разі блекауту Інтернет протримається від 2 до 4 годин.

Юрій Курмаз зазначив, що керівництво "Укртелекому" не вірить у настання повного та тривалого блекауту в Україні, проте готується забезпечувати зв'язок навіть за найгірших сценаріїв. В даний час близько 60% абонентів провайдера забезпечені енергонезалежним Інтернетом, адже більшість вузлів підключено до дизельних генераторів.

"Ми можемо підтримувати зв'язок без зовнішнього електроживлення до 2-х діб. Це те, що у нас в компанії зараз встановлено нормативно. Але ми збільшуємо цей термін, нарощуючи запаси палива та докуповуючи додаткові дизель-генераторні установки, які ми планували придбати наступного року ", — поділився гендиректор "Укртелекому".

Раніше "Укртелеком" запустив сервіс, який показує українцям, чи Інтернет працюватиме при відключенні світла. Для цього потрібно підключити спеціальну послугу.

Нещодавно провайдер "Ланет" показав, як обстріли та відключення світла вплинули на Інтернет-мережу. Компанія обіцяє до кінця березня підключити 80% користувачів до джерел безперебійного живлення.