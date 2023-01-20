Експерти розповіли, чи зростуть ціни на мобільний зв'язок та інтернет у 2023 році

Телеком-експерт Роман Хіміч також пояснив, чому під час блекаутів зникає мобільний зв'язок, незважаючи на зусилля операторів.

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Під час відеоінтерв'ю Олександру Глущенку на його YouTube-каналі "Переговорка", телеком-експерт Роман Хіміч розповів, із якими викликами справляються мобільні й телеком-оператори України, а також поділився думкою щодо можливого зростання цін на послуги зв'язку.

Наскільки мобільні оператори готові до блекаутів

Роман зазначив, що основною проблемою для операторів є тривалі та часті відключення. Він нагадав, що основним джерелом резервного живлення є акумулятор, а не дизель-генератор. Якби основним джерелом резервного живлення був дизель-генератор, достатньо було б своєчасно його обслуговувати, і все. А акумулятор протягом якогось часу віддає енергію, наприклад 4 години, але потім йому потрібна доба, щоб повністю зарядитися.

"Якщо блекаути відбуваються кілька разів на день, то акумулятор не встигає зарядитися, і врешті-решт розряджається "в нуль". Він не може тримати напругу ті 4 години, на які розрахований. До таких викликів, із якими зіткнулися українські оператори, не можна було підготуватися", — вважає Хіміч.

"Справа в тому, що оснастити генератором кожну базову станцію неможливо. Одна річ, коли вона розташована "в чистому полі", а інша — коли в місті десь на даху. Для генератора просто може не знайтися місця, плюс потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки, мати до нього постійний доступ, встановити антивандальний захист", — перерахував експерт.

"Рішенням проблеми стала б заживлення обладнання операторів від окремих привілейованих ліній (як лікарні, наприклад). Нормативний акт, який дозволяє таке заживлення, є, тепер треба ці лінії прокласти й операторські майданчики до них підключити", — наголосив спікер.

Олександр Глущенко наголосив, що оператори не користуються "побутовими" акумуляторами. Вони отримують спеціалізовану техніку, яка коштує чималих грошей, і іноді, щоб її купити, потрібно дочекатися черги, а потім імпортувати її.

[ + – ] Інтерв'ю Романа Хіміча YouTube-каналу "Переговорка"

Чи підвищаться тарифи на послуги телеком-операторів

Безвідносно до будь-яких обставин (війна, зростання курсу долара…) сукупні витрати домогосподарств на послуги зв'язку підвищуватимуться щорічно, сказав Хіміч. Виручка операторів збільшуватиметься на 10-15% щороку. Чому так відбувається? Українські оператори із 1 кв. км території мають прибуток від продажу послуг у 5-7 разів менший, ніж мають, наприклад, польські оператори за аналогічних умов. Українські оператори усвідомили, що "грошей мало" для подальшого розвитку, тому що для хорошого покриття по всій території України, а вона досить велика, мають бути встановлені якісні вежі, і їх має бути набагато більше, ніж є сьогодні. Також варто враховувати, що капіталізація телеком-компаній помітно скоротилася, тому вони мають мотивацію постійно збільшувати доходи. Але збільшити їх на 50% вони не можуть, бо бар'єром тут є можливості домогосподарств, грошей у яких стало радикально менше, ніж раніше. Тому не факт, що у 2023 році відбудеться помітне підвищення цін.

Глущенко додав, що зараз ціни на послуги не піднімаються, але їхня собівартість збільшується — і за це платять оператори (власники). Вони знижують маржинальність бізнесу, але рано чи пізно вони проведуть зміну тарифікації. І це, на його думку, може статися будь-якої миті: щоб був зв'язок, за нього доведеться платити більше, або його може не бути взагалі.

Якщо ситуація з дефіцитом електроенергії залишиться на тому ж рівні, що зараз, протягом року чи більше, то операторам доведеться не просто тарифні плани переглядати, а й бізнес-моделі, підсумував Роман Хіміч.

Раніше ми повідомляли про те, що в деяких містах України буде розгорнуто зони бездротового інтернету, до якого зможуть підключитися всі охочі та користуватися безплатно.