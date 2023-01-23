Против шпионов из России и КНР: Пентагон усилит защиту сетей спутниковой связи

Планируется интегрировать SATCOM от SpaceX и международных партнеров, а первые результаты будут в следующем году.

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Минобороны США опубликовал план внедрения и модернизации спутниковой связи SATCOM, в котором изложены основные моменты будущей эксплуатации совместной сети, пишет Defensenews. В плане излагается поэтапный подход к модернизации возможностей SATCOM для улучшения сотрудничества с партнерами и повышения устойчивости систем к угрозам.

После технической модернизации основной упор будет делаться на разработку стандартов улучшения обмена данными между сетями в соответствии со стратегией корпоративного уровня.

Такие инициативы вызваны все возрастающим вызовам со стороны больших государств, а так же со стороны экстремистских организаций, говорится в отчете. Для реализации плана противостояния возрастающим угрозам и конкуренции Пентагон рассмотрит вопрос о том, как лучше интегрировать SATCOM от коммерческих поставщиков, таких как SpaceX , и международных партнеров, а первые результаты появятся уже в следующем году.

Сам план – трехэтапный. На первом этапе будут улучшены стандарты обмена информацией, на втором – будут решены вопросы интеграции, а на третьем – автоматизация определенных военных задач. Полностью реализовать план планируется к 2029 году.

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