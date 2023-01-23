Проти шпигунів із Росії та КНР: Пентагон посилить захист мереж супутникового зв'язку

Планується інтегрувати SATCOM від SpaceX та міжнародних партнерів, а перші результати будуть у наступному році.

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Міноборони США опублікував план впровадження і модернізації супутникового зв'язку SATCOM, у якому викладено основні моменти майбутньої експлуатації спільної мережі, пише Defensenews. У плані викладається поетапний підхід до модернізації можливостей SATCOM для покращення співпраці з партнерами та підвищення стійкості систем до загроз.

Після технічної модернізації основний акцент буде робитися на розробку стандартів покращення обміну даними між мережами відповідно до стратегії корпоративного рівня.

Такі ініціативи викликані все більшими викликами з боку великих держав, а також з боку екстремістських організацій, йдеться у звіті. Для реалізації плану протистояння підвищеним загрозам і конкуренції Пентагон розгляне питання про те, як краще інтегрувати SATCOM від комерційних постачальників, таких як SpaceX і міжнародних партнерів, а перші результати з'являться вже в наступному році.

Сам план — трьохетапний. На першому етапі буде покращено стандарти обміну інформацією, на другому — будуть вирішені питання інтеграції, а на третьому — автоматизація певних військових завдань. Повністю реалізувати план планується до 2029 року.

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