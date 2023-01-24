Инженеры из Одессы разработали мощные зарядные станции: почему они нравятся военным

В ассортименте Boseco семь моделей, которые отличаются характеристиками и конфигурацией. Некоторые станции компания собирает в Китае и доставляет в Украину.

Related video

Предприниматель из Одессы Константин Юн запустил производство зарядных станций Boseco Energy, которыми пользуются украинские военные. Подробности проекта стали известны изданию dev.ua.

Константин Юн владеет компанией Boseco, которая продает кофе и электрокофейни, которые называют "кофейным такси". Предприятие также долгое время занималось созданием зарядных станций Boseco Energy для питания своих машин, а после начала полномасштабной войны с Россией представило их ВСУ. Станции разрабатывают два инженера при помощи обслуживающего персонала.

[ + – ] Зарядные станции Boseco Energy Фото: dev.ua

"У нас был накоплен опыт, запас деталей и аккумуляторов, позволившие оперативно перепрофилировать производство в том направлении, которое оказалось наиболее востребованным во время войны и блекаутов — мы стали создавать сверхмощные пауэрбанки", — поделился Константин Юн.

Вскоре после начала вторжения в Украине из-за сокращения зарубежных поставок начался острый дефицит комплектующих. Детали для сборки зарядных станций пришлось возить через Болгарию и Румынию с помощью посредников. Чтобы облегчить задачу, команда наладила сборку устройств прямо в Китае, где продается все необходимое, договорившись с местной фабрикой. Сейчас Boseco продает два типа зарядных станций: один из них производят в Одессе "под ключ", учитывая пожелания студента, а другой доставляют из Китая уже в готовом виде.

Всего ассортимент насчитывает семь разных моделей. Самая дешевая из них стоит около 11 тыс. грн, имеет мощность 300 Вт и емкость 256 Вт/ч — ее хватает для заряда примерно 18 смартфонов или питания офисного компьютера в течение часа. Самая топовая модель обойдется украинцам в 39 000 грн, она обладает мощностью 1,5 кВт и емкостью 1500 Вт/ч, то есть вмещает в пять раз больше электроэнергии.

Константин Юн отметил, что команда разработала зарядные станции разной конфигурации, позволяя потребителям выбрать модель под свои конкретные задачи, например, для ведения боевых действий в полевых условиях. Они также отличаются разъемами: некоторые можно заряжать от розетки на 220 В или прикуривателя, другие получили разное количество портов: USB, 12-вольтовых и прочих. Много заказов поступает именно от военных, которым необходимо запускать дроны, радиостанции, терминалы спутникового Интернета Starlink.

Ранее писали о компании Kseonics Technology, разработавшей свои зарядные станции. Команда наладила производство в городе Млинов Ровенской области, поставляя устройства военным и гражданским.

Сообщали также, что школьник Захар Щурко из Львова разработал зарядные станции для ВСУ. По словам юного инженера, в некоторых случаях его аккумуляторы заменяют военным генераторы.