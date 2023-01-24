Инженеры из Одессы разработали мощные зарядные станции: почему они нравятся военным
В ассортименте Boseco семь моделей, которые отличаются характеристиками и конфигурацией. Некоторые станции компания собирает в Китае и доставляет в Украину.
Предприниматель из Одессы Константин Юн запустил производство зарядных станций Boseco Energy, которыми пользуются украинские военные. Подробности проекта стали известны изданию dev.ua.
Константин Юн владеет компанией Boseco, которая продает кофе и электрокофейни, которые называют "кофейным такси". Предприятие также долгое время занималось созданием зарядных станций Boseco Energy для питания своих машин, а после начала полномасштабной войны с Россией представило их ВСУ. Станции разрабатывают два инженера при помощи обслуживающего персонала.
"У нас был накоплен опыт, запас деталей и аккумуляторов, позволившие оперативно перепрофилировать производство в том направлении, которое оказалось наиболее востребованным во время войны и блекаутов — мы стали создавать сверхмощные пауэрбанки", — поделился Константин Юн.
Вскоре после начала вторжения в Украине из-за сокращения зарубежных поставок начался острый дефицит комплектующих. Детали для сборки зарядных станций пришлось возить через Болгарию и Румынию с помощью посредников. Чтобы облегчить задачу, команда наладила сборку устройств прямо в Китае, где продается все необходимое, договорившись с местной фабрикой. Сейчас Boseco продает два типа зарядных станций: один из них производят в Одессе "под ключ", учитывая пожелания студента, а другой доставляют из Китая уже в готовом виде.
Всего ассортимент насчитывает семь разных моделей. Самая дешевая из них стоит около 11 тыс. грн, имеет мощность 300 Вт и емкость 256 Вт/ч — ее хватает для заряда примерно 18 смартфонов или питания офисного компьютера в течение часа. Самая топовая модель обойдется украинцам в 39 000 грн, она обладает мощностью 1,5 кВт и емкостью 1500 Вт/ч, то есть вмещает в пять раз больше электроэнергии.
Константин Юн отметил, что команда разработала зарядные станции разной конфигурации, позволяя потребителям выбрать модель под свои конкретные задачи, например, для ведения боевых действий в полевых условиях. Они также отличаются разъемами: некоторые можно заряжать от розетки на 220 В или прикуривателя, другие получили разное количество портов: USB, 12-вольтовых и прочих. Много заказов поступает именно от военных, которым необходимо запускать дроны, радиостанции, терминалы спутникового Интернета Starlink.
Ранее писали о компании Kseonics Technology, разработавшей свои зарядные станции. Команда наладила производство в городе Млинов Ровенской области, поставляя устройства военным и гражданским.
Сообщали также, что школьник Захар Щурко из Львова разработал зарядные станции для ВСУ. По словам юного инженера, в некоторых случаях его аккумуляторы заменяют военным генераторы.