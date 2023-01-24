Інженери з Одеси розробили потужні зарядні станції: чому вони подобаються військовим

В асортименті Boseco сім моделей, що відрізняються характеристиками та конфігурацією. Деякі станції компанія збирає у Китаї та доставляє в Україну.

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Підприємець з Одеси Костянтин Юн запустив виробництво зарядних станцій Boseco Energy, якими користуються українські військові. Подробиці проєкту стали відомі виданню dev.ua.

Костянтин Юн володіє компанією Boseco, яка продає каву та електрокав'ярні, які називають "кавовим таксі". Підприємство також тривалий час займалося створенням зарядних станцій Boseco Energy для живлення своїх машин, а після початку повномасштабної війни з Росією представило їх ЗСУ. Станції розробляють два інженери за допомогою персоналу обслуговування.

[ + – ] Зарядні станції Boseco Energy Фото: dev.ua

"У нас був накопичений досвід, запас деталей та акумуляторів, що дозволили оперативно перепрофілювати виробництво в тому напрямку, який виявився найзатребуванішим під час війни та блекаутів — ми стали створювати надпотужні повербанки", — поділився Костянтин Юн.

Незабаром після початку вторгнення в Україні через скорочення закордонних постачань почався гострий дефіцит комплектуючих. Деталі для збирання зарядних станцій довелося возити через Болгарію та Румунію за допомогою посередників. Щоб полегшити завдання, команда налагодила збирання пристроїв прямо в Китаї, де продається все необхідне, домовившись із місцевою фабрикою. Зараз Boseco продає два типи зарядних станцій: один із них виробляють в Одесі "під ключ", враховуючи побажання студента, а інший доставляють із Китаю вже у готовому вигляді.

Загалом асортимент налічує сім різних моделей. Найдешевша з них коштує близько 11 тис. грн, має потужність 300 Вт та місткість 256 Вт/год — її вистачає для заряду приблизно 18 смартфонів або живлення офісного комп'ютера протягом години. Сама топова модель коштуватиме українцям 39 000 грн, вона має потужність 1,5 кВт і місткість 1500 Вт/год, тобто вміщує вп'ятеро більше електроенергії.

Костянтин Юн зазначив, що команда розробила зарядні станції різної конфігурації, дозволяючи споживачам вибрати модель під свої конкретні завдання, наприклад, для ведення бойових дій у польових умовах. Вони також відрізняються роз'ємами: деякі можна заряджати від розетки на 220 В або прикурювач, інші отримали різну кількість портів: USB, 12-вольтових та інших. Багато замовлень надходить саме від військових, яким необхідно запускати дрони, радіостанції, термінали супутникового інтернету Starlink.

Раніше писали про компанію Kseonics Technology, яка розробила свої зарядні станції. Команда налагодила виробництво у місті Млинів Рівненської області, поставляючи пристрої військовим та цивільним.

Повідомляли також, що школяр Захар Щурко зі Львова розробив зарядні станції для ЗСУ. За словами юного інженера, в деяких випадках його акумулятори замінюють на військові генератори.