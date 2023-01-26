Россия увеличивает производство БПЛА для войны в Украине, — Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверяет, что российские заводы еще способны выпускать тысячи единиц вооружения.

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Оборонные предприятия России увеличивают производство дронов для продолжения войны в Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram.

Он также выступил на заседании рабочей группы по обеспечению наиболее востребованных образцов военной и специальной техники, состоявшемся в здании концерна "Калашников" в городе Ижевск. По словам Дмитрия Медведева, предприятия военно-промышленного комплекса РФ увеличат поставки вооруженным силам ударных и разведывательных БПЛА, а также барражирующих боеприпасов, которые часто называют "дронами-камикадзе".

По словам Дмитрия Медведева, российские заводы нарастили темп производства в конце 2022 года и планируют поддерживать его в 2023, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Речь идет о выпуске тысяч единиц оружия.

"Наши противники пристально наблюдают, периодически делая заявления, что у нас то одного, то другого осталось мало, что ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать: у нас достаточно всего", — заявил Медведев.

Стоит отметить, что в декабре президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии Минобороны пожаловался на низкое производства разведывательных БПЛА для военных целей. Он призвал своих министров быстрее заключать контракты на государственные оборонные закупки, а также совершенствовать беспилотные технологии и способы их применения.

Ранее украинский эксперт по беспилотным технологиям Валерий Яковенко рассказал о деградации российских дронов. По его наблюдениям, России становится все сложнее производить БПЛА на фоне санкций.

Писали также, что в России собирают боевые дроны из строительных материалов. Команда разработчиков из Омска представила модель с корпусом, сделанным из потолочной плитки.