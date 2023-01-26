Росія збільшує виробництво БПЛА для війни в Україні, — Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв запевняє, що російські заводи ще здатні випускати тисячі одиниць озброєння.

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Оборонні підприємства Росії збільшують виробництво дронів для продовження війни в Україні. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram.

Він також виступив на засіданні робочої групи із забезпечення найбільш затребуваних зразків військової та спеціальної техніки, що відбулося у будівлі концерну "Калашников" у місті Іжевськ. За словами Дмитра Медведєва, підприємства військово-промислового комплексу РФ збільшать постачання збройним силам ударних і розвідувальних БПЛА, а також баражуючих боєприпасів, які часто називають "дронами-камікадзе".

За словами Дмитра Медведєва, російські заводи наростили темпи виробництва наприкінці 2022 року й планують підтримувати його в 2023, щоб забезпечити армію всім необхідним. Йдеться про випуск тисяч одиниць зброї.

"Наші противники пильно спостерігають, періодично роблячи заяви, що в нас то одного, то іншого залишилося мало, що ракет залишилося на 2,5 рази, то ще щось таке скажуть. Хочу розчарувати їх: у нас достатньо всього", — заявив Медведєв.

Варто зазначити, що в грудні президент Росії Володимир Путін під час виступу на засіданні колегії Міноборони поскаржився на низьке виробництво розвідувальних БПЛА для воєнних цілей. Він закликав своїх міністрів якнайшвидше укладати контракти на державні оборонні закупівлі, а також удосконалювати безпілотні технології та способи їх застосування.

Раніше український експерт із безпілотних технологій Валерій Яковенко розповів про деградацію російських дронів. За його спостереженнями, Росії стає дедалі складніше виробляти БПЛА на фоні санкцій.

Писали також, що в Росії збирають бойові дрони з будівельних матеріалів. Команда розробників із Києва представила модель з корпусом, зробленим зі стельової плитки.