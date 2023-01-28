Новое изобретение сделает дроны еще более незаметными: как это работает (видео)

Пропеллеры особой формы можно без проблем установить на уже существующие коптеры, продающиеся на рынке.

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Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали инновационные пропеллеры, которые сделают дроны менее шумными. Они описали свое изобретение в презентации.

Команда из лаборатории имени Линкольна представила пропеллеры тороидальной формы, снижающие шум во время вращения, делая его практически незаметным для человеческого слуха. Закрытая конструкция из двух лопастей, соединенных в виде петли таким образом, что конец одной сразу переходит в другую. Она сводит к минимуму сопротивление воздушных вихрей, возникающих на концах винтов и повышает общую жесткость.

Ученые протестировали новые пропеллеры на уже существующих коммерческих дронах DJI и обнаружили, что они обеспечивают такую же хорошую тягу, как и обычные винты, то есть новая форма не ухудшила летные характеристики. Тороидальные винты не сделали полностью бесшумными БПЛА, но люди не слышат их на вдвое больше расстоянии, чем традиционные пропеллеры.

[ + – ] Сравнение шума от обычных и тороидальных пропеллеров Фото: MIT

Доктор Томас Себастьян, старший член группы инженеров по конструкционным и тепловым жидкостям Лаборатории Линкольна поделился, что команда вдохновилась конструкцией экспериментальных самолетов начала 1900-х годов и тех, которые использовались во время Второй мировой войны — некоторые из них имеют такие же тороидальные крылья.

"Мне стало интересно, что получится, если взять кольцевое крыло и превратить нечто подобное в пропеллер", — отметил он.

[ + – ] Квадрокоптер с тороидальными пропеллерами от MIT Фото: MIT

После нескольких проб ученые остановились на дизайне, который в 2022 году получит награду R&D 100 Award. Они научились печатать пропеллеры на 3D-принтере и настроить для ряда летательных аппаратов, что делает их пригодными для установки на уже существующие модели мультикоптеров.

Ранее американский инженер изобрел необычный дрон в форме пропеллера. Он способен работать в трех разных режимах: мультикоптера, самолета и "волчка", вращаясь на одном месте в воздухе.

Недавно Райан Ладеманн из США создал квадрокоптер Lademann XLR V3, который оказался самым быстрым в мире. Специалисты Книги рекордов Гиннеса зафиксировали скорость 360,503 км/ч на расстоянии 100 метров, хотя изобретатель говорит, что его аппарат может разгоняться еще быстрее.