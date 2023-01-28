Новий винахід зробить дрони ще непомітнішими: як це працює (відео)

Пропелери особливої форми можна без проблем встановити на наявні коптери, що продаються на ринку.

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Учені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили інноваційні пропелери, які зроблять дрони менш гучними. Вони описали свій винахід у презентації.

Команда з лабораторії імені Лінкольна представила пропелери тороїдальної форми, що знижують шум під час обертання, роблячи його практично непомітним для людського слуху. Закрита конструкція з двох лопатей, з'єднаних у вигляді петлі таким чином, що кінець однієї відразу переходить в іншу. Вона зводить до мінімуму опір повітряних вихорів, що виникають на кінцях гвинтів і підвищує загальну жорсткість.

Учені протестували нові пропелери на вже наявних комерційних дронах DJI і виявили, що вони забезпечують таку ж гарну тягу, як і звичайні гвинти, тобто нова форма не погіршила льотні характеристики. Тороїдальні гвинти не зробили повністю безшумними БПЛА, але люди не чують їх на вдвічі більшій відстані, ніж традиційні пропелери.

[ + – ] Порівняння шуму від звичайних і тороїдальних пропелерів Фото: Magnestar

Доктор Томас Себастьян, старший член групи інженерів із конструкційних і теплових рідин лабораторії Лінкольна поділився, що команда надихнулася конструкцією експериментальних літаків початку 1900-х років і тих, які використовувалися під час Другої світової війни, — деякі з них мають такі ж тороїдальні крила.

"Мені стало цікаво, що вийде, якщо взяти кільцеве крило та перетворити щось подібне на пропелер", — зазначив він.

[ + – ] Квадрокоптер із тороїдальними пропелерами від MIT Фото: Magnestar

Після кількох проб учені зупинилися на дизайні, який 2022 року отримав нагороду R&D 100 Award. Вони навчилися друкувати пропелери на 3D-принтері та налаштовувати для низки літальних апаратів, що робить їх придатними для встановлення на вже наявні моделі мультикоптерів.

Раніше американський інженер винайшов незвичайний дрон у формі пропелера. Він здатний працювати в трьох різних режимах: мультикоптера, літака та "дзиґи", обертаючись на одному місці в повітрі.

Нещодавно Раян Ладеманн із США створив квадрокоптер Lademann XLR V3, який виявився найшвидшим у світі. Фахівці Книги рекордів Гіннеса зафіксували швидкість 360,503 км/год на відстані 100 метрів, хоча винахідник каже, що його апарат може розганятися ще швидше.