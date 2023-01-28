Новий винахід зробить дрони ще непомітнішими: як це працює (відео)
Пропелери особливої форми можна без проблем встановити на наявні коптери, що продаються на ринку.
Учені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили інноваційні пропелери, які зроблять дрони менш гучними. Вони описали свій винахід у презентації.
Команда з лабораторії імені Лінкольна представила пропелери тороїдальної форми, що знижують шум під час обертання, роблячи його практично непомітним для людського слуху. Закрита конструкція з двох лопатей, з'єднаних у вигляді петлі таким чином, що кінець однієї відразу переходить в іншу. Вона зводить до мінімуму опір повітряних вихорів, що виникають на кінцях гвинтів і підвищує загальну жорсткість.
Учені протестували нові пропелери на вже наявних комерційних дронах DJI і виявили, що вони забезпечують таку ж гарну тягу, як і звичайні гвинти, тобто нова форма не погіршила льотні характеристики. Тороїдальні гвинти не зробили повністю безшумними БПЛА, але люди не чують їх на вдвічі більшій відстані, ніж традиційні пропелери.
Доктор Томас Себастьян, старший член групи інженерів із конструкційних і теплових рідин лабораторії Лінкольна поділився, що команда надихнулася конструкцією експериментальних літаків початку 1900-х років і тих, які використовувалися під час Другої світової війни, — деякі з них мають такі ж тороїдальні крила.
"Мені стало цікаво, що вийде, якщо взяти кільцеве крило та перетворити щось подібне на пропелер", — зазначив він.
Після кількох проб учені зупинилися на дизайні, який 2022 року отримав нагороду R&D 100 Award. Вони навчилися друкувати пропелери на 3D-принтері та налаштовувати для низки літальних апаратів, що робить їх придатними для встановлення на вже наявні моделі мультикоптерів.
Раніше американський інженер винайшов незвичайний дрон у формі пропелера. Він здатний працювати в трьох різних режимах: мультикоптера, літака та "дзиґи", обертаючись на одному місці в повітрі.
Нещодавно Раян Ладеманн із США створив квадрокоптер Lademann XLR V3, який виявився найшвидшим у світі. Фахівці Книги рекордів Гіннеса зафіксували швидкість 360,503 км/год на відстані 100 метрів, хоча винахідник каже, що його апарат може розганятися ще швидше.