"Взрывы не повлияют на поставки": эксперт рассказал, когда РФ получит новые дроны от Ирана

Удары не нанесли большого ущерба, поскольку производство БПЛА в Иране спрятаны под землей, но в следующий раз заводы могут уничтожить ракетами, считает Александр Коваленко.

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Взрывы на военных объектах Ирана, произошедшие 29 января, не должны помешать поставкам дронов-камикадзе в Россию. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ситуацию "ТСН".

Он предположил, что удары по военным объектам в Иране произошли незадолго до очередной поставки беспилотников в Россию, поскольку иранских дронов-камикадзе у россиян осталось немного, поэтому их практически не запускают по Украине. Вторая партия БПЛА заканчивается, поэтому ВС РФ должны получить около 300-350 БПЛА либо в конце февраля, либо в начале марта.

"Я не думаю, что это повлияет на поставки дронов, ведь все производство, имеющее критическое значение, происходит под землей", — отметил Александр Коваленко.

По словам эксперта, у иранцев уже большой опыт, поскольку по стране постоянно кто-то наносит удары, и они надежно прячут заводы по производству БПЛА и баллистических ракет. Скорее всего, на поверхности удалось уничтожить незначительные объекты, например, складские помещения.

В то же время, считает Александр Коваленко, удары со стороны неизвестных союзников можно расценивать как неплохой сигнал для Украины. Они показали, что ПВО Ирана не способна защитить критически важные объекты от воздушных атак с использованием высокоточного оружия. Иранским властям стоит задуматься, ведь в следующий раз может прилететь не дрон, а противобункерная ракета, способная уничтожить подземное производство.

"Производство БПЛА критически не пострадало, но другие объекты получили довольно серьезные проблемы. Фактически можем говорить, что успех удара был достаточно высоким", — заявил аналитик.

Ранее писали, что 29 января беспилотники атаковали военные объекты на территории Ирана, в частности, оборонное предприятие в Исфахане и нефтехимический завод в Азершехре. По информации британских исследователей, в районе Исхафана производят иранские дроны-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136.

Писали также, что власти Ирана обвинили в ночной атаке Израиль. Как предполагают СМИ, иранцы могут нанести ответный удар.