"Вибухи не вплинуть на поставки": експерт розповів, коли РФ отримає нові дрони від Ірану

Удари не завдали великих збитків, оскільки виробництво БПЛА в Ірані заховано під землею, але наступного разу заводи можуть знищити ракетами, вважає Олександр Коваленко.

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Вибухи на військових об'єктах Ірану, що сталися 29 січня, не повинні перешкодити постачанню дронів-камікадзе до Росії. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував ситуацію "ТСН".

Він припустив, що удари по військових об'єктах в Ірані сталися незадовго до чергового постачання безпілотників до Росії, оскільки іранських дронів-камікадзе у росіян залишилося небагато, тому їх практично не запускають по Україні. Друга партія БПЛА закінчується, тому ЗС РФ мають отримати близько 300-350 БПЛА або наприкінці лютого, або на початку березня.

"Я не думаю, що це вплине на постачання дронів, адже все виробництво, що має критичне значення, відбувається під землею", — зазначив Олександр Коваленко.

За словами експерта, в іранців вже великий досвід, оскільки по країні постійно хтось завдає ударів, і вони надійно ховають заводи з виробництва БПЛА та балістичних ракет. Найімовірніше, на поверхні вдалося знищити незначні об'єкти, наприклад складські приміщення.

Натомість, вважає Олександр Коваленко, удари з боку невідомих союзників можна розцінювати як непоганий сигнал для України. Вони показали, що ППО Ірану не може захистити критично важливі об'єкти від повітряних атак із використанням високоточної зброї. Іранській владі варто замислитись, адже наступного разу може прилетіти не дрон, а протибункерна ракета, здатна знищити підземне виробництво.

"Виробництво БПЛА критично не постраждало, але інші об'єкти отримали досить серйозні проблеми. Фактично можемо говорити, що успіх удару був досить високим", — заявив аналітик.

Раніше писали, що 29 січня безпілотники атакували військові об'єкти на території Ірану, зокрема оборонне підприємство в Ісфахані та нафтохімічний завод в Азершехрі. За інформацією британських дослідників, у районі Ісхафана виробляють іранські дрони-камікадзе Shahed 131 та Shahed 136.

Писали також, що влада Ірану звинуватила в нічній атаці Ізраїль. Як припускають ЗМІ, іранці можуть завдати удару у відповідь.