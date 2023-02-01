Дешевые смартфоны перестанут интересовать людей в 2023 году: в Samsung раскрыли причины

Корейский гигант заявляет, что больше всего просядет именно сегмент бюджетных устройств.

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Один из крупнейших в мире производителей смартфонов корейская корпорация Samsung ожидает, что рынок смартфонов значительно сократится в этом году, пишет Bloomberg. Аналитики компании говорят, что даже послабление анти-ковидных ограничений в Китае не смогут спасти ситуацию.

Южнокорейский производитель отмечает, что бизнес-среда значительно ухудшилась в последнем квартале прошлого года. Причиной тому служат рост инфляции и процентных ставок, а также геополитическая напряженность во всем мире.

"На фоне затянувшихся геополитических проблем, продолжающейся инфляции и продолжающегося экономического спада мы ожидаем, что рынок смартфонов сократится в 2023 году, причем больше всего пострадает массовый рынок", — заявил журналистам Даниэль Араужо, вице-президент Samsung.

По его словам, от вышеназванных факторов больше всего пострадают производители мобильных устройств. Ведь нестабильная экономика играет значительную роль в том, что потребители стали больше экономить. Купить смартфон сегодня хочет далеко не каждый, так как старые модели отлично справляются со всеми задачами. Поэтому люди предпочитают меньше тратить на обновление моделей своих смартфонов.

Можно было надеяться, что анти-ковидные ограничения, которые ослабил Китай, все же сыграют позитивную роль в росте продаж, но этого, по словам эксперта, явно недостаточно, так что рынок смартфонов ожидает значительное падение.

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