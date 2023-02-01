Дешеві смартфони перестануть цікавити людей у 2023 році: у Samsung розкрили причини

Корейський гігант заявляє, що найбільше просяде сегмент бюджетних пристроїв.

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Один із найбільших у світі виробників смартфонів корейська корпорація Samsung очікує, що ринок смартфонів значно скоротиться цього року, пише Bloomberg. Аналітики компанії кажуть, що навіть послаблення антиковідних обмежень у Китаї не зможуть врятувати ситуацію.

Південнокорейський виробник зазначає, що бізнес-середовище значно погіршилося в останньому кварталі минулого року. Причиною цього є зростання інфляції та відсоткових ставок, а також геополітична напруженість у всьому світі.

"На тлі тривалих геополітичних проблем, тривалих інфляції та економічного спаду, ми очікуємо, що ринок смартфонів скоротиться в 2023 році, причому найбільше постраждає масовий ринок", — заявив журналістам Даніель Араужо, віцепрезидент Samsung.

За його словами, від вищеназваних факторів найбільше постраждають виробники мобільних пристроїв. Адже нестабільна економіка відіграє значну роль у тому, що споживачі почали заощаджувати. Купити смартфон сьогодні хоче далеко не кожен, тому що старі моделі чудово справляються з усіма завданнями. Тому люди вважають за краще менше витрачати на оновлення моделей своїх смартфонів.

Можна було сподіватися, що антиковідні обмеження, які послабив Китай, все ж таки зіграють позитивну роль у зростанні продажів, але цього, за словами експерта, явно недостатньо, тому ринок смартфонів очікує значне падіння.

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