Процессор "Эльбрус" ни на что не годится: российский чип провалил все тесты (видео)

Энтузиасты протестировали российский чип, играя в S.T.A.L.K.E.R., The Dark Mod, The Elder Scrolls III и Gothic 2.

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Российские профильные СМИ часто разгоняют нарратив о том, что если США и союзники окончательно прикроют для РФ возможность покупать процессоры Intel и AMD, то в стране есть прекрасная альтернатива — чипы "Эльбрус" и "Байкал". Энтузиасты решили проверить возможности "Эльбруса" в играх и провели своеобразное тестирование.

Для испытания был выбран хоть и тяжело, но все-таки доступный, процессор "Эльбрус-8СВ". Этот восьмиядерный чип выполнен по древнему 28 нм техпроцессу на тайванской фабрике TSMC, и имеет частоту 1,5 ГГц. Блогеры установили в сборку с процессором 32 Гб оперативной памяти DDR4 и старенькую видеокарту Radeon RX 580. В качестве тестовой системы использовалась "отечественная операционная система" Эльбрус ОС 7.1 на базе Linux 5.4.

[ + – ] Так выглядит процессор "Эльбрус-8СВ" Фото: Соцсети

Конечно, ни о каких современных хитах, которые можно запустить на такой сборке и через эмулятор не могло быть и речи, поэтому энтузиасты попробовали поиграть на этом чипе хотя бы в игры десятилетней давности.

С древней The Dark Mod сборка с "Эльбрусом" справилась без проблем. Но это не удивительно, ведь этой игре уже более 14-ти лет и она способна пойти через эмулятор даже на дешевом планшете. Игра основана на классическом движке Doom 3 и у тестеров не было проблем с производительностью в игре даже на сложных сценах. Частота кадров в секунду не опускалась ниже 30-ти, что является пограничным уровнем, после которого для пользователя начнут быть заметными задержки смены кадров.

[ + – ] С древней The Dark Mod российский процессор вполне справился Фото: Скриншот

У чипа не было проблем и с The Elder Scrolls III: Morrowind. Но, опять же, частота кадров колебалась от 30 до 200 кадров в секунду, в зависимости от сложности сцен.

[ + – ] У чипа не было проблем и с The Elder Scrolls III: Morrowind Фото: Скриншот

А вот с популярной серией S.T.A.L.K.E.R. уже все пошло не так гладко. Несмотря на то, что "Зов Припяти" вышел более 10-ти лет назад, процессор не мог справиться с нагрузкой и выдавал не более 20-ти кадров в секунду, что никак не способствовало удовольствию от игры, которая, к тому же, была настроена на средний уровень визуальных эффектов. К тому же, игра еще и "вылетела".

[ + – ] Процессор "Эльбрус-8СВ" полноценно не справился с игрой и она "вылетела" Фото: Скриншот

Хуже всего было с тестированием игры S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо". В ней "Эльбрус-8СВ" работал со скоростью 10 кадров в секунду, что недопустимо.

[ + – ] Вряд ли результат в 10 к/с можно назвать играбельным для S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо" Фото: Скриншот

Но самое удивительное, что в эмуляторе приставки SEGA, игры для которой совсем древние и двухмерные процессор не смог полностью загрузить себя и выдавал 4-5 кадров в секунду. Конечно, это проблемы с оптимизацией, но разве это утешит игроков?

[ + – ] В эмуляторе SEGA процессор показал совсем плачевный результат Фото: Скриншот

Ну, вот хотя бы в классическую Gothic 2 с помощью "Эльбруса" можно как-то поиграть. Игровой процесс не опускался меньше 30-ти кадров в секунду.

[ + – ] В классическую Gothic 2 с помощью "Эльбруса" можно хоть как-то поиграть Фото: Скриншот

Итак, "Эльбрус-8СВ" совсем не игровой процессор и игры под него никто из разработчиков никогда не оптимизировал и не будет этого делать, конечно же. МЦСТ, которая разрабатывает "Эльбрусы" заявила, что уже разработала новый "Эльбрус-16С" по 16-нм технологии. Но только разработать чип недостаточно, ведь его еще нужно выпустить, а с этим у россиян большие проблемы. Все свое чипы, которым "аналогов нет" они выпускали на мощностях зарубежных компаний, таких как TSMC, например. Именно они владеют нужным литографическим оборудованием для производства современных чипов.

[ + – ] Процессор "Эльбрус-16С", который Россия не может выпускать самостоятельно Фото: Скриншот

Своей современной литографии у России нет и не будет. Какие бы деньги они не предложили, разработчики специального оборудования (в США, Нидерландах и Японии) просто не продадут его для РФ, находящейся под санкциями. А TSMC и другие компании, выпускающие чипы, давно отказали России, потому что заказы россиян для того же TSMC составляют менее 1% от общего числа контрактов. Да и вторичные санкции никто не хочет получить.

Попросить литографическое оборудование у Китая тоже вряд ли выйдет. КНР сама пытается всеми способами улучшить свое положение и всеми путями старается найти литографическое оборудование для техпроцесса менее 16 нм, и у государства это не получается сделать.

В итоге, как бы россияне не восклицали о "не нужности этих ваших Intel и AMD" при полном переходе на древние "Эльбрусы" им остается играть только в старые игры и то с очень просевшим FPS.

[ + – ] Тест игр на "Эльбрус-8СВ"

Ранее Фокус писал, что "лучший процессор России" оказался слабее и хуже самого дешевого чипа Qualcomm.