Процессор "Эльбрус" ни на что не годится: российский чип провалил все тесты (видео)
Энтузиасты протестировали российский чип, играя в S.T.A.L.K.E.R., The Dark Mod, The Elder Scrolls III и Gothic 2.
Российские профильные СМИ часто разгоняют нарратив о том, что если США и союзники окончательно прикроют для РФ возможность покупать процессоры Intel и AMD, то в стране есть прекрасная альтернатива — чипы "Эльбрус" и "Байкал". Энтузиасты решили проверить возможности "Эльбруса" в играх и провели своеобразное тестирование.
Для испытания был выбран хоть и тяжело, но все-таки доступный, процессор "Эльбрус-8СВ". Этот восьмиядерный чип выполнен по древнему 28 нм техпроцессу на тайванской фабрике TSMC, и имеет частоту 1,5 ГГц. Блогеры установили в сборку с процессором 32 Гб оперативной памяти DDR4 и старенькую видеокарту Radeon RX 580. В качестве тестовой системы использовалась "отечественная операционная система" Эльбрус ОС 7.1 на базе Linux 5.4.
Конечно, ни о каких современных хитах, которые можно запустить на такой сборке и через эмулятор не могло быть и речи, поэтому энтузиасты попробовали поиграть на этом чипе хотя бы в игры десятилетней давности.
С древней The Dark Mod сборка с "Эльбрусом" справилась без проблем. Но это не удивительно, ведь этой игре уже более 14-ти лет и она способна пойти через эмулятор даже на дешевом планшете. Игра основана на классическом движке Doom 3 и у тестеров не было проблем с производительностью в игре даже на сложных сценах. Частота кадров в секунду не опускалась ниже 30-ти, что является пограничным уровнем, после которого для пользователя начнут быть заметными задержки смены кадров.
У чипа не было проблем и с The Elder Scrolls III: Morrowind. Но, опять же, частота кадров колебалась от 30 до 200 кадров в секунду, в зависимости от сложности сцен.
А вот с популярной серией S.T.A.L.K.E.R. уже все пошло не так гладко. Несмотря на то, что "Зов Припяти" вышел более 10-ти лет назад, процессор не мог справиться с нагрузкой и выдавал не более 20-ти кадров в секунду, что никак не способствовало удовольствию от игры, которая, к тому же, была настроена на средний уровень визуальных эффектов. К тому же, игра еще и "вылетела".
Хуже всего было с тестированием игры S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо". В ней "Эльбрус-8СВ" работал со скоростью 10 кадров в секунду, что недопустимо.
Но самое удивительное, что в эмуляторе приставки SEGA, игры для которой совсем древние и двухмерные процессор не смог полностью загрузить себя и выдавал 4-5 кадров в секунду. Конечно, это проблемы с оптимизацией, но разве это утешит игроков?
Ну, вот хотя бы в классическую Gothic 2 с помощью "Эльбруса" можно как-то поиграть. Игровой процесс не опускался меньше 30-ти кадров в секунду.
Итак, "Эльбрус-8СВ" совсем не игровой процессор и игры под него никто из разработчиков никогда не оптимизировал и не будет этого делать, конечно же. МЦСТ, которая разрабатывает "Эльбрусы" заявила, что уже разработала новый "Эльбрус-16С" по 16-нм технологии. Но только разработать чип недостаточно, ведь его еще нужно выпустить, а с этим у россиян большие проблемы. Все свое чипы, которым "аналогов нет" они выпускали на мощностях зарубежных компаний, таких как TSMC, например. Именно они владеют нужным литографическим оборудованием для производства современных чипов.
Своей современной литографии у России нет и не будет. Какие бы деньги они не предложили, разработчики специального оборудования (в США, Нидерландах и Японии) просто не продадут его для РФ, находящейся под санкциями. А TSMC и другие компании, выпускающие чипы, давно отказали России, потому что заказы россиян для того же TSMC составляют менее 1% от общего числа контрактов. Да и вторичные санкции никто не хочет получить.
Попросить литографическое оборудование у Китая тоже вряд ли выйдет. КНР сама пытается всеми способами улучшить свое положение и всеми путями старается найти литографическое оборудование для техпроцесса менее 16 нм, и у государства это не получается сделать.
В итоге, как бы россияне не восклицали о "не нужности этих ваших Intel и AMD" при полном переходе на древние "Эльбрусы" им остается играть только в старые игры и то с очень просевшим FPS.
Ранее Фокус писал, что "лучший процессор России" оказался слабее и хуже самого дешевого чипа Qualcomm.