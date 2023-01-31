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Процессор "Эльбрус" ни на что не годится: российский чип провалил все тесты (видео)

процессор, чип, процессор Эльбрус, чип Эльбрус
Фото: МЦСТ | Процессор Эльбрус на плате

Энтузиасты протестировали российский чип, играя в S.T.A.L.K.E.R., The Dark Mod, The Elder Scrolls III и Gothic 2.

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Российские профильные СМИ часто разгоняют нарратив о том, что если США и союзники окончательно прикроют для РФ возможность покупать процессоры Intel и AMD, то в стране есть прекрасная альтернатива — чипы "Эльбрус" и "Байкал". Энтузиасты решили проверить возможности "Эльбруса" в играх и провели своеобразное тестирование.

Для испытания был выбран хоть и тяжело, но все-таки доступный, процессор "Эльбрус-8СВ". Этот восьмиядерный чип выполнен по древнему 28 нм техпроцессу на тайванской фабрике TSMC, и имеет частоту 1,5 ГГц. Блогеры установили в сборку с процессором 32 Гб оперативной памяти DDR4 и старенькую видеокарту Radeon RX 580. В качестве тестовой системы использовалась "отечественная операционная система" Эльбрус ОС 7.1 на базе Linux 5.4.

процессор, Эльбрус-8СВ Fullscreen
Так выглядит процессор "Эльбрус-8СВ"
Фото: Соцсети

Конечно, ни о каких современных хитах, которые можно запустить на такой сборке и через эмулятор не могло быть и речи, поэтому энтузиасты попробовали поиграть на этом чипе хотя бы в игры десятилетней давности.

С древней The Dark Mod сборка с "Эльбрусом" справилась без проблем. Но это не удивительно, ведь этой игре уже более 14-ти лет и она способна пойти через эмулятор даже на дешевом планшете. Игра основана на классическом движке Doom 3 и у тестеров не было проблем с производительностью в игре даже на сложных сценах. Частота кадров в секунду не опускалась ниже 30-ти, что является пограничным уровнем, после которого для пользователя начнут быть заметными задержки смены кадров.

игра The Dark Mod, процессор Эльбрус, Эльбрус-8СВ Fullscreen
С древней The Dark Mod российский процессор вполне справился
Фото: Скриншот

У чипа не было проблем и с The Elder Scrolls III: Morrowind. Но, опять же, частота кадров колебалась от 30 до 200 кадров в секунду, в зависимости от сложности сцен.

игра The Elder Scrolls III, процессор Эльбрус, Эльбрус-8СВ Fullscreen
У чипа не было проблем и с The Elder Scrolls III: Morrowind
Фото: Скриншот

А вот с популярной серией S.T.A.L.K.E.R. уже все пошло не так гладко. Несмотря на то, что "Зов Припяти" вышел более 10-ти лет назад, процессор не мог справиться с нагрузкой и выдавал не более 20-ти кадров в секунду, что никак не способствовало удовольствию от игры, которая, к тому же, была настроена на средний уровень визуальных эффектов. К тому же, игра еще и "вылетела".

игра STALKER Call of Pripyat, процессор Эльбрус, Эльбрус-8СВ Fullscreen
Процессор "Эльбрус-8СВ" полноценно не справился с игрой и она "вылетела"
Фото: Скриншот

Хуже всего было с тестированием игры S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо". В ней "Эльбрус-8СВ" работал со скоростью 10 кадров в секунду, что недопустимо.

игра STALKER Clear Sky, процессор Эльбрус, Эльбрус-8СВ Fullscreen
Вряд ли результат в 10 к/с можно назвать играбельным для S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо"
Фото: Скриншот

Но самое удивительное, что в эмуляторе приставки SEGA, игры для которой совсем древние и двухмерные процессор не смог полностью загрузить себя и выдавал 4-5 кадров в секунду. Конечно, это проблемы с оптимизацией, но разве это утешит игроков?

эмулятор SEGA, процессор Эльбрус, Эльбрус-8СВ Fullscreen
В эмуляторе SEGA процессор показал совсем плачевный результат
Фото: Скриншот

Ну, вот хотя бы в классическую Gothic 2 с помощью "Эльбруса" можно как-то поиграть. Игровой процесс не опускался меньше 30-ти кадров в секунду.

игра Gothic 2, процессор Эльбрус, Эльбрус-8СВ Fullscreen
В классическую Gothic 2 с помощью "Эльбруса" можно хоть как-то поиграть
Фото: Скриншот

Итак, "Эльбрус-8СВ" совсем не игровой процессор и игры под него никто из разработчиков никогда не оптимизировал и не будет этого делать, конечно же. МЦСТ, которая разрабатывает "Эльбрусы" заявила, что уже разработала новый "Эльбрус-16С" по 16-нм технологии. Но только разработать чип недостаточно, ведь его еще нужно выпустить, а с этим у россиян большие проблемы. Все свое чипы, которым "аналогов нет" они выпускали на мощностях зарубежных компаний, таких как TSMC, например. Именно они владеют нужным литографическим оборудованием для производства современных чипов.

Эльбрус, Эльбрус-16С, процессор Эльбрус Fullscreen
Процессор "Эльбрус-16С", который Россия не может выпускать самостоятельно
Фото: Скриншот

Своей современной литографии у России нет и не будет. Какие бы деньги они не предложили, разработчики специального оборудования (в США, Нидерландах и Японии) просто не продадут его для РФ, находящейся под санкциями. А TSMC и другие компании, выпускающие чипы, давно отказали России, потому что заказы россиян для того же TSMC составляют менее 1% от общего числа контрактов. Да и вторичные санкции никто не хочет получить.

Попросить литографическое оборудование у Китая тоже вряд ли выйдет. КНР сама пытается всеми способами улучшить свое положение и всеми путями старается найти литографическое оборудование для техпроцесса менее 16 нм, и у государства это не получается сделать.

В итоге, как бы россияне не восклицали о "не нужности этих ваших Intel и AMD" при полном переходе на древние "Эльбрусы" им остается играть только в старые игры и то с очень просевшим FPS.

Тест игр на "Эльбрус-8СВ"

Ранее Фокус писал, что "лучший процессор России" оказался слабее и хуже самого дешевого чипа Qualcomm.