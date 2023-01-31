Процесор "Ельбрус" ні на що не годиться: російський чіп провалив усі тести (відео)

Ентузіасти протестували російський чіп, граючи у STALKER, The Dark Mod, The Elder Scrolls III та Gothic 2.

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Російські профільні ЗМІ часто розганяють наратив про те, що якщо США та союзники остаточно прикриють для РФ можливість купувати процесори Intel та AMD, то в країні є чудова альтернатива — чіпи "Ельбрус" та "Байкал". Ентузіасти вирішили перевірити можливості "Ельбруса" в іграх і провели своєрідне тестування.

Для випробування було обрано хоч і важко, але доступний, процесор "Ельбрус-8СВ". Цей восьмиядерний чіп виконаний за давнім 28 нм техпроцесом на тайванській фабриці TSMC, і має частоту 1,5 ГГц. Блогери встановили у збірку з процесором 32 Гб оперативної пам'яті DDR4 та відеокарту Radeon RX 580. Як тестова система використовувалася "вітчизняна операційна система" Ельбрус ОС 7.1 на базі Linux 5.4.

[ + – ] Такий виглядає процесор "Ельбрус-8СВ" Фото: Соцмережi

Звичайно, про жодні сучасні хіти, які можна запустити на такій збірці й через емулятор не могло бути й слова, тому ентузіасти спробували пограти на цьому чіпі хоча б в ігри десятирічної давності.

З давньою The Dark Mod збірка з "Ельбрусом" впоралася без проблем. Але це не дивно, адже цій грі вже понад 14 років і вона здатна піти через емулятор навіть на дешевому планшеті. Гра заснована на класичному движку Doom 3 і у тестерів не було проблем із продуктивністю у грі навіть на складних сценах. Частота кадрів за секунду не опускалася нижче 30-ти, що є прикордонним рівнем, після якого для користувача почнуть бути помітними затримки зміни кадрів.

[ + – ] З давньою The Dark Mod російський процесор цілком впорався Фото: Скриншот

Чіп не мав проблем й із The Elder Scrolls III: Morrowind. Але, знову ж таки, частота кадрів коливалася від 30 до 200 кадрів за секунду, залежно від складності сцен.

[ + – ] У чіпа не було проблем й із The Elder Scrolls III: Morrowind Фото: Скриншот

А ось із популярною серією S.T.A.L.K.E.R. уже все пішло не так гладко. Незважаючи на те, що "Поклик Прип'яті" вийшов понад 10 років тому, процесор не міг впоратися з навантаженням і видавав не більше 20 кадрів на секунду, що ніяк не сприяло задоволенню гри, яка, до того ж, була налаштована на середній рівень візуальних ефектів. До того ж, гра ще й "вилетіла".

[ + – ] Процесор "Ельбрус-8СВ" повноцінно не впорався з грою і вона "вилетіла" Фото: Скриншот

Найгірше було з тестуванням гри S.T.A.L.K.E.R. "Чисте небо". У ній "Ельбрус-8СВ" працював зі швидкістю 10 кадрів за секунду, що неприпустимо.

[ + – ] Навряд чи результат 10 к/с можна назвати грабельним для S.T.A.L.K.E.R. "Чисте небо" Фото: Скриншот

Але найдивовижніше, що в емуляторі приставки SEGA, ігри для якої зовсім давні та двовимірні, процесор не зміг повністю завантажити себе та видавав 4-5 кадрів на секунду. Звісно, це проблеми з оптимізацією, але хіба це втішить гравців?

[ + – ] В емуляторі SEGA процесор показав дуже плачевний результат Фото: Скриншот

Ну, от хоч би в класичну Gothic 2 за допомогою "Ельбруса" можна якось пограти. Ігровий процес не опускався менше 30-ти кадрів на секунду.

[ + – ] У класичну Gothic 2 за допомогою "Ельбруса" можна хоч якось погратись Фото: Скриншот

Отже, "Ельбрус-8СВ" зовсім не ігровий процесор й ігри під нього ніхто з розробників ніколи не оптимізував і не робитиме цього, звичайно ж. МЦСТ, яка розробляє "Ельбруси", заявила, що вже розробила новий "Ельбрус-16С" за 16-нм технологією. Але лише розробити чіп недостатньо, адже його ще треба випустити, а з цим у росіян є великі проблеми. Всі свої чіпи, яким "аналогів немає", вони випускали на потужностях зарубіжних компаній, таких як TSMC, наприклад. Саме вони мають необхідне літографічне обладнання для виробництва сучасних чіпів.

[ + – ] Процесор "Ельбрус-16С", який Росія не може випускати самостійно Фото: Скриншот

Своєї сучасної літографії в Росії немає і не буде. Хоч би які гроші вони запропонували, розробники спеціального обладнання (у США, Нідерландах та Японії) просто не продадуть його для РФ, яка перебуває під санкціями. А TSMC та інші компанії, що випускають чіпи, давно відмовили Росії, тому що замовлення росіян для того ж TSMC складають менше ніж 1% від загальної кількості контрактів. Та й вторинні санкції ніхто не хоче отримати.

Попросити літографічне обладнання Китаю теж навряд чи вийде. КНР сама намагається всіма способами покращити своє становище і всіма шляхами намагається знайти літографічне обладнання для техпроцесу менше 16 нм, і державі це не вдається зробити.

Зрештою, як би росіяни не вигукували про "не потрібність цих ваших Intel і AMD" в разі повного переходу на давні "Ельбруси" їм залишається грати тільки в старі ігри та й те із FPS, що дуже просів.

[ + – ] Тест ігор на "Ельбрус-8СВ"

Раніше Фокус писав, що "кращий процесор Росії" виявився слабшим і гіршим за найдешевший чіп Qualcomm.