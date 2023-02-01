Новейший робот-убийца Kapgan начал стрелять по целям: чем он опасен (видео)

Наземный беспилотник оснастили 12,7-мм пулеметом и камерой, позволяющей целиться как днем, так и ночью.

Related video

Новый наземный беспилотник Kapgan прошел первые испытания по стрельбе. Об этом отчиталась пресс-служба Агентства оборонной промышленности Турции на официальном сайте.

Инженеры испытали робота Kapgan, оснащенного башней от Unirobotics и крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом Canik M2 QCB производства Samsun Yurt Defense. Беспилотник доставили на полигон Samsun Yurt Savunma в Самсуне, где он отстрелялся ночью и утром следующего дня. После стрелковых испытаний участники также проверили ходовые качества аппарата.

Как заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, страна стремится получить новый опыт и преимущества с помощью беспилотных систем. По его словам, кроме Kapgan турецкие оборонные компании разработали и другие проекты наземных беспилотников.

"Работа по оснащению сил безопасности новыми возможностями продолжается. Наши беспилотные наземные машины все еще получают новое вооружение. Наша беспилотная наземная машина Kapgan, прошедшая свои первые огневые испытания с 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом, также стремится присоединиться к своим полевым собратьям", — прокомментировал Исмаил Демир.

Kapgan разработан ведущими турецкими компаниями под руководством предприятия HAVELSAN и впервые представлен в октябре 2022 года на выставке SAHA EXPO International Defense and Aerospace. Конструкторы использовали опыт, полученный при разработке другого наземного дрона под названием BARKAN, выпущенного в 2019 году.

Kapgan получил модульную конструкцию, позволяющую устанавливать различные полезные нагрузки, а также систему автономного управления. По словам турецких разработчиков, он может доставлять грузы, перевозить раненых, обезвреживать бомбы, вести разведку и атаковать противника с помощью различных видов оружия, в том числе из пушки 30x113 мм.

Колесная платформа позволяет дрону преодолевать препятствия высотой до 50 см и траншеи глубиной 120 см, преодолевая 70% крутых склонов и удерживаясь на 40% боковых склонах. Создатели обещают высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы благодаря автопилоту, независимому от GPS — он сможет планировать и менять маршрут, анализируя окружающую среду, и возвращаться на базу в случае потери связи. Камера обеспечивает видимость как днем, так и ночью. Кроме того, Kapgan поддерживает цифровую экосистему HAVELSAN, чтобы работать совместно с другими беспилотниками.

Характеристики Kapgan

Длина: 3,2 м

Ширина: 1,75 м

Вес: 1400 кг

Полезная нагрузка: 600 кг

Скорость: до 25 км/ч

Продолжительность работы: 6 ч

Дальность связи: 2 км

HAVELSAN планирует устанавливать на Kapgan различное вооружение во время масштабных испытаний в 2023 году. Ожидается также, что беспилотный аппарат примут на вооружение вооруженных сил Турции в 2024 году.

В начале января писали, что боевой робот Barkan от Havelsan научился стрелять мини-ракетами Mete. Гусеничный беспилотник успешно прошел испытания по использованию ракетной системы Roketsan.