Новий робот-убивця Kapgan почав стріляти по цілях: чим він небезпечний (відео)

Наземний безпілотник оснастили 12,7 мм кулеметом і камерою, що дозволяє цілитися як вдень, так і вночі.

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Новий наземний безпілотник Kapgan пройшов перші випробування зі стрільби. Про це прозвітувала пресслужба Агентства оборонної промисловості Туреччини на офіційному сайті.

Інженери випробували робота Kapgan, оснащеного вежею від Unirobotics та великокаліберним 12,7-мм кулеметом Canik M2 QCB виробництва Samsun Yurt Defense. Безпілотник доставили на полігон Samsun Yurt Savunma у Самсуні, де він відстрілявся вночі та вранці наступного дня. Після стрілецьких випробувань учасники також перевірили ходові якості апарату.

Як заявив керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, країна прагне отримати новий досвід і переваги за допомогою безпілотних систем. За його словами, крім Kapgan, турецькі оборонні компанії розробили й інші проєкти наземних безпілотників.

"Робота з оснащення сил безпеки новими можливостями триває. Наші безпілотні наземні машини все ще отримують нове озброєння. Наша безпілотна наземна машина Kapgan, яка пройшла свої перші вогневі випробування з 12,7-міліметровим великокаліберним кулеметом, також прагне приєднатися до своїх польових побратимів", — прокоментував Ісмаїл Демір.

Kapgan розроблений провідними турецькими компаніями під керівництвом підприємства HAVELSAN і вперше представлений у жовтні 2022 року на виставці SAHA EXPO International Defense and Aerospace. Конструктори використали досвід, отриманий під час розробки іншого наземного дрона під назвою BARKAN, випущеного у 2019 році.

Kapgan отримав модульну конструкцію, що дозволяє встановлювати різні корисні навантаження, а також систему автономного керування. За словами турецьких розробників, він може доставляти вантажі, перевозити поранених, знешкоджувати бомби, вести розвідку й атакувати супротивника за допомогою різних видів зброї, зокрема з гармати 30x113 мм.

Колісна платформа дозволяє дрону долати перешкоди висотою до 50 см і траншеї глибиною 120 см, долаючи 70% крутих схилів та утримуючись на 40% бічних схилах. Творці обіцяють високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби завдяки автопілоту, незалежному від GPS — він зможе планувати та змінювати маршрут, аналізуючи довкілля, та повертатися на базу в разі втрати зв'язку. Камера забезпечує видимість як вдень, так і вночі. Крім того, Kapgan підтримує цифрову екосистему HAVELSAN, щоб працювати спільно з іншими безпілотниками.

Характеристики Kapgan

довжина: 3,2 м;

ширина: 1,75 м;

вага: 1 400 кг;

корисне навантаження: 600 кг;

швидкість: до 25 км/год;

тривалість роботи: 6 год;

дальність зв'язку: 2 км.

HAVELSAN планує встановлювати на Kapgan різне озброєння під час масштабних випробувань у 2023 році. Очікується також, що безпілотний апарат візьмуть на озброєння збройні сили Туреччини в 2024 році.

На початку січня писали, що бойовий робот Barkan від Havelsan навчився стріляти мініракетами Mete. Гусеничний безпілотник успішно пройшов випробування щодо використання ракетної системи Roketsan.