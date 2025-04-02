В армії РФ почали використовувати саморобні хімічні боєзаряди для дронів (фото)

Російські оператори безпілотників почали використовувати на полі бою саморобні боєприпаси, що містять небезпечні хімічні речовини. Ці "скиди" застосовуються з комерційних дронів, таких як DJI Mavic 3 і Autel, які використовуються в бойових умовах для розвідки і вогневої підтримки.

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За інформацією "Мілітарного", йдеться не про серійні боєприпаси, як-от газові гранати К-51, РГ-Во, або ручні газові гранати РГР, а саме про саморобні пристрої. В основі таких боєприпасів лежать ампули з токсичними речовинами, такими як хлорацетофенон (CN) і хлоробензальмалононітрил (CS) або "газ Сирень". Ці хімікати заборонені до використання як зброї Женевським протоколом 1969 року.

Для виготовлення саморобних боєприпасів використовують:

уніфікований запал модернізованої ручної гранати (граната Ф-1);

пластид;

стабілізатор;

клейка стрічка.

Скріншот із методички щодо саморобного боєприпасу з небезпечною хімічною речовиною невстановленого типу

Конструкція боєприпасу передбачає додавання пластиду в запал гранати, закріплення ампул з отруйною речовиною і фіксацію всіх елементів за допомогою скотча. Загальна вага такого пристрою становить 300 грамів, що можна порівняти з масою РГД-5 (310 г) або ВОГ-17 (350 г), які також використовуються для скидання з дронів. При цьому заявлений радіус ураження становить 15 метрів, а основне призначення — ураження живої сили противника отруйними речовинами.

Факти застосування та реакція ЗСУ

За даними Командування Сил підтримки ЗСУ, у березні 2025 року зафіксовано 767 випадків застосування таких боєприпасів, які вважаються нелегальними засобами ведення війни. А з лютого 2023 року зафіксовано 7730 випадків використання небезпечних хімічних речовин проти українських військових. Крім того, значна кількість атак здійснювалася із застосуванням невстановлених хімічних речовин.

"Якщо використовується термін небезпечні хімічні речовини невстановленого типу, то їх застосування сталося в місці де неможливо взяти пробу. Якщо вдається взяти пробу, то це як правило речовини CS,CN, іноді аміак", — пояснив начальник відділу комунікацій Командування Сил підтримки ЗСУ підполковник Максим Кравчук.

Він додав, що російські війська застосовують такі боєприпаси в зонах активного наступу, що ускладнює їх виявлення і збір доказів для подальшого притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права.

Нагадаємо, британська компанія Avon Technologies оголосила про отримання двох нових замовлень від європейських країн НАТО на засоби індивідуального захисту для українських військовослужбовців. Йдеться про протигази FM50, які є одними з найбільш передових засобів захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин.