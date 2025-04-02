В армии РФ начали использовать самодельные химические боезаряды для дронов (фото)

Российские операторы беспилотников начали использовать на поле боя самодельные боеприпасы, содержащие опасные химические вещества. Эти "сбросы" применяются с коммерческих дронов, таких как DJI Mavic 3 и Autel, используемых в боевых условиях для разведки и огневой поддержки.

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По информации "Милитарного", речь идет не о серийных боеприпасах, таких как газовые гранаты К-51, РГ-Во, или ручные газовые гранаты РГР, а именно о самодельных устройствах. В основе таких боеприпасов лежат ампулы с токсичными веществами, такими как хлорацетофенон (CN) и хлорбензальмалонодинитрил (CS) или "газ Сирень". Эти химикаты запрещены к использованию в качестве оружия Женевским протоколом 1969 года.

Для изготовления самодельных боеприпасов используются:

унифицированный запал модернизированной ручной гранаты (граната Ф-1);

пластид;

стабилизатор;

клейкая лента.

Скриншот из методички по самодельному боеприпасу с опасным химическим веществом неустановленного типа

Конструкция боеприпаса включает добавление пластида в запал гранаты, закрепление ампул с отравляющим веществом и фиксацию всех элементов с помощью скотча. Общий вес такого устройства составляет 300 граммов, что сопоставимо с массой РГД-5 (310 г) или ВОГ-17 (350 г), которые также используются для сброса с дронов. При этом заявленный радиус поражения составляет 15 метров, а основное назначение — поражение живой силы противника отравляющими веществами.

Факты применения и реакция ВСУ

По данным Командования Сил поддержки ВСУ, в марте 2025 года зафиксировано 767 случаев применения таких боеприпасов, которые считаются нелегальными средствами ведения войны. А с февраля 2023 года, зафиксировано 7730 случаев использования опасных химических веществ против украинских военных. Кроме того, значительное число атак осуществлялось с применением неустановленных химических веществ.

"Если вещество невозможно идентифицировать, значит, его применение произошло в зоне, где невозможно взять пробу. Однако если удается получить образец, то чаще всего выявляются CN, CS и аммиак", — пояснил начальник отдела коммуникаций Командования Сил поддержки ВСУ подполковник Максим Кравчук.

Он добавил, что российские войска применяют такие боеприпасы в зонах активного наступления, что усложняет их обнаружение и сбор доказательств для последующего привлечения России к ответственности за нарушение международного права.

Напомним, британская компания Avon Technologies объявила о получении двух новых заказов от европейских стран НАТО на средства индивидуальной защиты для украинских военнослужащих. Речь идет о противогазах FM50, которые являются одними из самых передовых средств защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ.