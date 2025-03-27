Защита от химоружия: союзники НАТО заказали для ВСУ передовые респираторы FM50 (фото)

Противогазы обеспечат защиту украинских военных, сталкивающихся с растущими химическими угрозами на поле боя. Например, защита от иприта составляет более 36 часов, при этом вес FM50 — всего 840 граммов.

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Британская компания Avon Technologies объявила о получении двух новых заказов от европейских стран НАТО на средства индивидуальной защиты для украинских войск. Согласно заявлению компании, Украина получит респираторы FM50 и защитные маски C50, предназначенные для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) веществ.

Отмечается, что эти заказы направлены на обеспечение защиты украинских военных, сталкивающихся с растущими химическими угрозами на поле боя.

"Дополнительные заказы на поставку средств защиты органов дыхания для украинских бойцов… позволят пользователям действовать уверенно, зная, что они защищены от все более распространенных угроз в самых суровых и сложных условиях", — отметили в компании.

Фото: Открытые источники

Противогаз FM50: передовая защита ХБРЯ

FM50 представляет собой один из самых передовых военных респираторов общего назначения, который обеспечивает высокую степень защиты, комфорт и эффективность даже в сложных условиях эксплуатации.

Одной из главных особенностей FM50 является система двойных фильтров, расположенных близко к лицу. Такая конструкция не только обеспечивает высокую степень защиты, но и снижает сопротивление дыханию, что особенно важно при длительном ношении. Кроме того, она позволяет использовать оружие без существенных ограничений, что критично для бойцов в зоне боевых действий.

Противогаз имеет систему двойных фильтров — они расположены близко к лицу, обеспечивая высокую степень защиты и низкое сопротивление дыханию. Это повышает комфорт при ношении и облегчает использование оружия.

FM50 оснащена панорамным визором, созданным с применением современных технологий склеивания. Это не только улучшает обзорность, но и делает маску более долговечной и устойчивой к механическим повреждениям.

Фронтальный клапан выдоха FM50 обеспечивает четкую прямую коммуникацию; также имеется порт для подключения электронных систем связи и возможность использования голосового проекционного устройства.

С точки зрения защиты FM50 демонстрирует выдающиеся характеристики — защита от иприта составляет более 36 часов. При этом его вес составляет всего 840 граммов, что делает ее удобной даже при длительном использовании.

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