Украина обратилась за помощью: Финляндия впервые передала средства радиологической защиты (фото)

ЕС создал два запаса rescEU в Финляндии; rescEU CBRN — это запасы предметов для защиты от химических и ядерных угроз и опасных ситуаций. Проект rescEU Medical предоставляет медицинские предметы.

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Финляндия впервые доставила помощь из финансируемого ЕС запаса rescEU в страну, которая ее запросила. На этой неделе в Украину приехал грузовик со средствами индивидуальной защиты и химическими детекторами для спасательных служб. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

Украина может использовать эти поставки для реагирования на химические, биологические, радиологические и ядерные (ХБРЯ) чрезвычайные ситуации. Украина не обращалась за помощью из-за внезапного повышения уровня угрозы, а для повышения готовности.

Фото: правительство Финляндии | Поставки средств ХБРЯ Украине

Запасы ЕС rescEU в Финляндии

ЕС создал два запаса rescEU в Финляндии в период с 2023 по 2024 год; rescEU CBRN — это запасы предметов для обнаружения, предотвращения и защиты от химических и ядерных угроз и опасных ситуаций, в то время как rescEU Medical предоставляет медицинские предметы, лекарственные средства и приборы для измерения радиоактивности для людей и продуктов питания.

Запасы rescEU являются общими стратегическими резервами, финансируемыми ЕС. Они развертываются по решению Европейской комиссии, когда собственных ресурсов страны недостаточно для того, чтобы справиться с ситуацией. Запасы в первую очередь предназначены для государств-членов ЕС, но они также могут быть предоставлены десяти другим странам, в основном соседям ЕС, таким как Украина, которые также участвуют в Механизме гражданской защиты ЕС.

Отправка предметов из запасов rescEU требует бесперебойного сотрудничества между запрашивающей страной, отправляющей страной и Европейским координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC).

В Финляндии размещены крупные запасы rescEU общей стоимостью 305 миллионов евро. Подготовка и закупка осуществляются консорциумом под руководством Министерства внутренних дел Финляндии.

Напомним, что 16-летний украинец создал устройство для защиты БПЛА.

Также сообщалось, что на случай "бусификации" мужчины во Львове отреагировали ТЦК и омбудсмен.