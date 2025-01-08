Україна звернулася по допомогу: Фінляндія вперше передала засоби радіологічного захисту (фото)

ЄС створив два запаси rescEU у Фінляндії; rescEU CBRN — це запаси предметів для захисту від хімічних та ядерних загроз і небезпечних ситуацій. Проєкт rescEU Medical надає медичні предмети.

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Фінляндія вперше доставила допомогу з фінансованого ЄС запасу rescEU в країну, яка її запросила. Цього тижня в Україну приїхала вантажівка із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами для рятувальних служб. Про це повідомляють на сайті уряду Фінляндії.

Україна може використовувати ці постачання для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні (ХБРЯ) надзвичайні ситуації. Україна не зверталася по допомогу через раптове підвищення рівня загрози, а для підвищення готовності.

Фото: уряд Фінляндії | Постачання засобів ХБРЯ Україні

Запаси ЄС rescEU у Фінляндії

ЄС створив два запаси rescEU у Фінляндії в період з 2023 до 2024 року; rescEU CBRN — це запаси предметів для виявлення, запобігання та захисту від хімічних і ядерних загроз та небезпечних ситуацій, тоді як rescEU Medical надає медичні предмети, лікарські засоби та прилади для вимірювання радіоактивності для людей і харчових продуктів.

Запаси rescEU є загальними стратегічними резервами, що фінансуються ЄС. Вони розгортаються за рішенням Європейської комісії, коли власних ресурсів країни недостатньо для того, щоб впоратися з ситуацією. Запаси насамперед призначені для держав-членів ЄС, але вони також можуть бути надані десяти іншим країнам, здебільшого сусідам ЄС, таким як Україна, які також беруть участь у Механізмі цивільного захисту ЄС.

Відправлення предметів із запасів rescEU вимагає безперебійного співробітництва між країною, що запитує, країною, що відправляє, і Європейським координаційним центром реагування на надзвичайні ситуації (ERCC).

У Фінляндії розміщені великі запаси rescEU загальною вартістю 305 мільйонів євро. Підготовка та закупівля здійснюються консорціумом під керівництвом Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Нагадаємо, що 16-річний українець створив пристрій для захисту БПЛА.

Також повідомлялося, що на випадок "бусифікації" чоловіка у Львові відреагували ТЦК та омбудсмен.