Захист від хімзброї: союзники НАТО замовили для ЗСУ передові респіратори FM50 (фото)

Протигази забезпечать захист українських військових, які стикаються зі зростаючими хімічними загрозами на полі бою. Наприклад, захист від іприту становить понад 36 годин, при цьому вага FM50 — лише 840 грамів.

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Британська компанія Avon Technologies оголосила про отримання двох нових замовлень від європейських країн НАТО на засоби індивідуального захисту для українських військ. Згідно із заявою компанії, Україна отримає респіратори FM50 і захисні маски C50, призначені для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних (ХБРЯ) речовин.

Зазначається, що ці замовлення спрямовані на забезпечення захисту українських військових, які стикаються зі зростаючими хімічними загрозами на полі бою.

"Додаткові замовлення на постачання засобів захисту органів дихання для українських бійців... дадуть змогу користувачам діяти впевнено, знаючи, що вони захищені від дедалі поширеніших загроз у найсуворіших і найскладніших умовах", — зазначили в компанії.

Фото: Відкриті джерела

Протигаз FM50: передовий захист ХБРЯ

FM50 являє собою один з найбільш передових військових респіраторів загального призначення, який забезпечує високий ступінь захисту, комфорт і ефективність навіть у складних умовах експлуатації.

Однією з головних особливостей FM50 є система подвійних фільтрів, розташованих близько до обличчя. Така конструкція не тільки забезпечує високий ступінь захисту, а й знижує опір диханню, що особливо важливо при тривалому носінні. Крім того, вона дає змогу використовувати зброю без істотних обмежень, що критично для бійців у зоні бойових дій.

Протигаз має систему подвійних фільтрів — вони розташовані близько до обличчя, забезпечуючи високий ступінь захисту і низький опір диханню. Це підвищує комфорт при носінні та полегшує використання зброї.

FM50 оснащена панорамним візором, створеним із застосуванням сучасних технологій склеювання. Це не тільки покращує оглядовість, а й робить маску більш довговічною і стійкою до механічних пошкоджень.

Фронтальний клапан видиху FM50 забезпечує чітку пряму комунікацію; також наявний порт для під'єднання електронних систем зв'язку і можливість використання голосового проєкційного пристрою.

З точки зору захисту FM50 демонструє видатні характеристики — захист від іприту становить понад 36 годин. При цьому його вага становить лише 840 грамів, що робить її зручною навіть при тривалому використанні.

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