Россияне прикрепили дрон к удочке, пытаясь защитить его от перехвата ВСУ

Россияне боятся терять беспилотники, столь необходимые для ведения разведки на передовой, потому выдумывают различные хитрости.

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Военные из России прикрепили беспилотный летательный аппарат к удочке, чтобы спасти его от перехвата Вооруженными силами Украины. Об этом пишет российский сайт "Военное обозрение", ссылаясь на видео.

На войне в Украине применяется беспрецедентное количество беспилотников и систем для борьбы с ними. Как украинские, так и российские войска сбивают дроны, используя стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновые ружья. Последние позволяют не только заглушить сигналы между оператором и БПЛА, но и подменить их, перехватив управление последним. После этого солдат может приземлить вражеский аппарат в удобном месте, чтобы затем использовать для выполнения уже своих задач.

В социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой люди в камуфляже, вероятно, российские военные, запустили дрон, предварительно привязав его к обычной рыболовной удочке. Предполагается, что такой метод позволит сохранить БПЛА в случае перехвата средствами РЭБ — в случае потери контроля БПЛА можно подтащить обратно к позиции с помощью лески. Где именно россияне использовали такую уловку, неизвестно.

Как отмечает "Военное обозрение", удочка сильно ограничивает дальность полета беспилотника, хотя и позволяет сохранять физический контакт. Метод будет эффективно работать только если применять дрон с хорошей камерой и зумом, иначе ничего толком рассмотреть не удастся.

В декабре россияне хвастались разработкой "привязного" беспилотника, подключенного к станции управления с помощью троса. Как утверждают в Минобороны, такая технология увеличит время работы аппаратов и избавит от необходимости заряжать батареи.

Писали также, что в России начали собирать дроны из стройматериалов. Курсанты Омского автобронетанкового института продемонстрировали прототип БПЛА с корпусом из потолочной плитки, которые должен сбрасывать аптечки или гранаты на передовой.