Росіяни прикріпили дрон до вудки, намагаючись захистити його від перехоплення ЗСУ

Росіяни бояться втрачати безпілотники, такі необхідні для розвідки на передовій, тому вигадують різні хитрощі.

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Військові з Росії прикріпили безпілотний літальний апарат до вудки, щоб урятувати його від перехоплення Збройними силами України. Про це пише російський сайт "Военное обозрение", посилаючись на відео.

На війні в Україні застосовується безпрецедентна кількість безпілотників і систем для боротьби з ними. Як українські, так і російські війська збивають дрони, використовуючи стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронові рушниці. Останні дозволяють не лише заглушити сигнали між оператором та БПЛА, а й підмінити їх, перехопивши керування останнім. Після цього солдат може приземлити ворожий апарат у зручному місці, щоб потім використовувати для виконання своїх завдань.

У соціальній мережі "ВКонтакте" з'явився відеозапис, на якому люди в камуфляжі, ймовірно, російські військові, запустили дрон, попередньо прив'язавши його до звичайної рибальської вудки. Передбачається, що такий метод дозволить зберегти БПЛА у разі перехоплення засобами РЕБ — у разі втрати контролю БПЛА можна підтягнути назад до позиції за допомогою волосіні. Де саме росіяни використовували такий прийом, невідомо.

Як зазначає "Военное обозрение", вудка сильно обмежує дальність польоту безпілотника, хоч і дозволяє зберігати фізичний контакт. Метод ефективно працюватиме тільки якщо застосовувати дрон із гарною камерою і зумом, інакше нічого нормально розглянути не вдасться.

У грудні росіяни вихвалялися розробкою "прив'язного" безпілотника, підключеного до станції управління за допомогою троса. Як стверджують у Міноборони, така технологія збільшить час роботи апаратів і позбавить необхідності заряджати батареї.

Писали також, що в Росії почали збирати дрони з будматеріалів. Курсанти Омського автобронетанкового інституту продемонстрували прототип БПЛА з корпусом зі стельової плитки, який має скидати аптечки чи гранати на передовій.