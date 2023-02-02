Почти 1 млн украинцев помогают Киберполиции бороться с пропагандой РФ в Интернете

Telegram-бот StopRussia уже принял от украинцев 4 млн жалоб на различные фейковые ресурсы России.

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Глава Департамента киберполиции Украины Юрий Выходец дал интервью американскому ресурсу The Record, в котором рассказал, как его ведомство борется с интернет-пропагандой россиян.

С помощью чат-бота любой украинец может подать информацию об обнуреженном сайте или телеграм-канале, который распространяет фейковые нарративы врага.

[ + – ] Глава Департамента киберполиции Украины Юрий Выходец Фото: пресс-служба Киберполиции

Изначально, еще до начала российской агрессии телеграм-бот был запущен с целью борьбы с наркоторговцами, которые массово открывали свои каналы в этом мессенджере для распространения наркотиков. Но после нападения России на Украину их активность значительно снизилась, и чат-бот переориентировали на борьбу с российскими фейками.

Сейчас информацию для StopRussia бот предоставляют более 750 тыс. украинцев, которые сталкиваясь с откровенными фейками пропаганды оккупантов информируют через него киберполицию Украины. С помощью Телеграм-бота было уже заблокировано почти 30 тыс. вражеских ресурсов, говорит Юрий Выходец.

Telegram-проект StopRussia|MRIYA уже принял почти 4 млн жалоб на различные информационные ресурсы, которыми пользуются захватчики. Присоединиться к Телеграм-боту может каждый, кто поддерживает Украину в ее борьбе против российских оккупантов.

Ранее Фокус писал, что русские хакеры будут пытаться взламывать украинцев, и дал несколько советов, чтобы не попасться.