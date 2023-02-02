Майже 1 млн українців допомагають Кіберполіції боротися з пропагандою РФ в інтернеті

Telegram-бот StopRussia вже прийняв від українців 4 млн скарг на різні фейкові ресурси Росії.

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Глава Департаменту кіберполіції України Юрій Виходець дав інтерв'ю американському ресурсу The Record, у якому розповів, як його відомство бореться з інтернет-пропагандою росіян.

За допомогою чат-боту будь-який українець може подати інформацію про сайт або телеграм-канал, який поширює фейкові наративи ворога.

[ + – ] Голова Департаменту кіберполіції України Юрій Виходець Фото: преслужба Киберполіції

Спочатку, ще до початку російської агресії, телеграм-бот був запущений із метою боротьби з наркоторговцями, які масово відкривали свої канали в цьому месенджері для поширення наркотиків. Але після нападу Росії на Україну їхня активність значно знизилася, і чат-бот переорієнтували на боротьбу з російськими фейками.

Наразі інформацію для StopRussia бот надають понад 750 тис. українців, які, стикаючись із відвертими фейками пропаганди окупантів, інформують через нього кіберполіцію України. За допомогою телеграм-бота було вже заблоковано майже 30 тис. ворожих ресурсів, каже Юрій Виходець.

Telegram-проєкт StopRussia|MRIYA вже прийняв майже 4 млн скарг на різні інформаційні ресурси, якими користуються загарбники. Приєднатися до "Телеграм"-боту може кожен, хто підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів.

Раніше Фокус писав, що російські хакери намагатимуться зламувати українців, і дав кілька порад, щоб не попастися.