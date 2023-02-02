Израиль вооружил дроны незаметными бомбами, военный раскрыл детали, — Reuters

После сброса новые бомбы практически невозможно заметить, поскольку они не создают шума и дыма, разгонясь при этом до скорости звука, утверждает источник из армии Израиля.

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Израильские боевые дроны могут сбрасывать мощные и бесшумные бомбы, от которых очень тяжело уклониться. Об этом пишет информационное агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного израильского офицера.

По их словам, беспилотники армии Израиля оснащены свободно падающими неуправляемыми (гравитационными) бомбами, которые не издают шума и не оставляют дымового следа, поэтому их сложно заметить и уклониться от них. Все дело в том, что у таких бомб нет ни силовых установок, издающих громкие звуки, ни форсажных горелок, сжигающих топливо. По словам источника, гравитационные бомбы падают очень быстро и могут разгоняться до скорости звука.

"Никто его не услышит, никто не увидит, как он приближается", — отметил источник.

Как добавил военный, сами дроны должны летать на очень большой высоте, чтобы противник не смог услышать шум, издаваемый пропеллерными двигателями. Когда Израиль вел боевые действия в Газе в 2008-2009 годах, беспилотникам приходилось летать ниже облаков, иначе камеры не могли заметить цели. В итоге израильские летательные аппараты были слышны на земле и теряли элемент неожиданности.

Однако офицер раскрыл, что на вооружении Израиля состоит беспилотники Heron TP производства компанией Israel Aerospace Industries Ltd, а также Hermes от Elbit Systems Ltd. Heron TP размером с пассажирский самолет и является самым тяжелым БПЛА в парке израильской армии и может нести боеприпасы общим весом до тонны.

Источники утверждают, что израильские производители хранят в тайне боевые возможности своих дронов из-за политики секретности Министерства обороны страны. Как сообщил один из военных, все сделки по продажам беспилотников-бомбардировщиков осуществляются непосредственно между правительствами, поэтому нет нужды раскрывать характеристики публично.

В июле прошлого года армия Израиля впервые признала использование ударных дронов после 30 лет молчания. Власти страны также сняли запрет на освещение атак беспилотников для местных СМИ.

В ноябре израильский генерал описал беспилотники, которые используют военно-воздушные и артиллерийские войска. Такие дроны возвращаются на базу после нанесения ударов и отличаются от "камикадзе", которые, по заявлениям Ирана, использовались для атаки объектов в городе Исхафан.