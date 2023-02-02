Ізраїль озброїв дрони непомітними бомбами, військовий розкрив деталі, — Reuters

Після скидання нові бомби практично неможливо помітити, оскільки вони не створюють шуму і диму, розганяючись при цьому до швидкості звуку, стверджує джерело з армії Ізраїлю.

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Ізраїльські бойові дрони можуть скидати потужні та безшумні бомби, від яких дуже важко ухилитися. Про це пише інформаційне агентство Reuters, посилаючись на високопоставленого ізраїльського офіцера.

За їхніми словами, безпілотники армії Ізраїлю оснащені вільно падаючими некерованими (гравітаційними) бомбами, які не видають шуму і не залишають димового сліду, тому їх складно помітити та ухилитися від них. Вся справа в тому, що такі бомби не мають ні силових установок, що видають гучні звуки, ні форсажних пальників, що спалюють паливо. За словами джерела, гравітаційні бомби падають дуже швидко і можуть розганятись до швидкості звуку.

"Ніхто його не почує, ніхто не побачить, як він наближається", — зазначило джерело.

Як додав військовий, самі дрони повинні літати на дуже великій висоті, щоб противник не зміг почути шум, що лунає пропелерними двигунами. Коли Ізраїль вів бойові дії в Гаазі в 2008-2009 роках, безпілотникам доводилося літати нижче за хмари, інакше камери не могли помітити цілі. У результаті ізраїльські літальні апарати було чути із землі і втрачав я елемент несподіванки.

Однак офіцер розповів, що на озброєнні Ізраїлю перебувають безпілотники Heron TP виробництва компанії Israel Aerospace Industries Ltd, а також Hermes від Elbit Systems Ltd. Heron TP розміром з пасажирський літак і є найважчим БПЛА у парку ізраїльської армії та може нести боєприпаси загальною вагою до тонни.

Джерела стверджують, що ізраїльські виробники зберігають у таємниці бойові можливості своїх дронів через політику таємності Міністерства оборони країни. Як повідомив один із військових, усі угоди з продажу безпілотників-бомбардувальників здійснюються безпосередньо між урядами, тому немає потреби розкривати характеристики публічно.

У липні минулого року армія Ізраїлю вперше визнала використання ударних дронів після 30 років мовчання. Влада країни також зняла заборону на висвітлення атак безпілотників для місцевих ЗМІ.

У листопаді ізраїльський генерал описав безпілотники, які використовують військово-повітряні та артилерійські війська. Такі дрони повертаються на базу після нанесення ударів і відрізняються від "камікадзе", які, за заявами Ірану, використовувалися для атаки об'єктів у місті Ісхафан.