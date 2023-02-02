США и Индия будут "дружить против" Китая в ИТ-сфере: какие технологии передадут американцы

Байден поможет Индии получить технологическое преимущество над стремительно развивающимся Китаем.

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Белый дом начинает партнерство с Индией в рамках проекта ICET, который нацелен на сотрудничество двух стран в высокотехнологической сфере в качестве ответа на ИТ-экспансию Китая, пишет Gizmochina. Обе страны объединят усилия против Пекина в сфере критических технологий.

Партнерство США и Индии в рамках ICET сосредоточится на полупроводниках, искусственном интеллекте и военных технологиях. Особенный акцент сделан на телекоммуникационной сфере, которая в Индии в значительной части заливист от Huawei. Как известно, Джо Байден серьезно взялся за китайского ИТ-гиганта и собирается нанести окончательный удар по компании, полностью запретив ей получать любые технологии из США. Поэтому американский президент на встрече с индийским коллегой особо подчеркнул на необходимость прихода в Индию телекоммуникационных компаний из США, которые заменят Huawei.

[ + – ] Джо Байден собирается обескровить Huawei - крупнейшего телекоммуникационного гиганта Китая

Кроме того, активное сотрудничество Индии и США будет расширено в сфере квантовых вычислений, космической отрасли и военных технологий, к которым сейчас Индия имеет доступ от России.

General Electric уже запросила у правительства США разрешение на производство реактивных двигателей в Индии. Они будут использоваться для индийских военных самолетов и в СШа сейчас прорабатывают необходимые документы для этого.

По словам советника по безопасности Джека Салливана, в Дели прекрасно видят экономическую экспансию Китая, его агрессивные действия и попытки контролировать цепочки поставок критически важных технологий и сырья. Все это подталкивает Индию к сотрудничеству с США.

Ранее Фокус писал, что КНР использует чипы из стран Запада для своих ядерных разработок.