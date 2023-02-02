США та Індія "дружитимуть проти" Китаю в ІТ-сфері: які технології передадуть американці

Байден допоможе Індії отримати технологічну перевагу над Китаєм, що стрімко розвивається.

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Білий дім починає партнерство з Індією в межах проєкту ICET, який націлений на співпрацю двох країн у високотехнологічній сфері як відповідь на ІТ-експансію Китаю, пише Gizmochina. Обидві країни поєднають зусилля проти Пекіна у сфері критичних технологій.

Партнерство США та Індії в межах ICET зосередиться на напівпровідниках, штучному інтелекті та військових технологіях. Особливий акцент зроблено на телекомунікаційній сфері, яка в Індії значною мірою залежить від Huawei. Як відомо, Джо Байден серйозно взявся за китайського ІТ-гіганта і збирається завдати остаточного удару по компанії, повністю заборонивши їй отримувати будь-які технології зі США. Тому американський президент на зустрічі з індійським колегою особливо наголосив на необхідності приходу в Індію телекомунікаційних компаній зі США, які замінять Huawei.

[ + – ] Джо Байден збирається знекровити Huawei — найбільшого телекомунікаційного гіганта Китаю

Крім того, активна співпраця Індії та США розшириться у сфері квантових обчислень, космічної галузі та військових технологій, до яких зараз Індія має доступ від Росії.

General Electric вже попросила уряд США дозволу на виробництво реактивних двигунів в Індії. Їх використовуватимуть для індійських військових літаків, і в США зараз опрацьовують необхідні документи для цього.

За словами радника з безпеки Джека Саллівана, у Делі чудово бачать економічну експансію Китаю, його агресивні дії та спроби контролювати ланцюжки поставок критично важливих технологій та сировини. Все це підштовхує Індію до співпраці зі США.

Раніше Фокус писав, що КНР використовує чипи із країн Заходу для своїх ядерних розробок.