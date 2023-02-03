Создатели "антидронового купола" над Киевом расширят производство беспилотников

Новые дроны будут использовать службы экстренной помощи, фермеры и строители в регионах с активным приростом населения.

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Известный производитель дронов Draganfly подписала соглашение о партнерстве с индийской компанией Remote Sensing Instruments, которая занимается разработкой специального ПО для беспилотников, пишет Entrepreneur. Это поможет в разработке более совершенного программного обеспечения для БПЛА Draganfly. Кроме того, сами модели беспилотников так же планируется собирать в Индии.

Канадские беспилотники Draganfly хорошо известны по всему миру, в частности в Украине. Здесь компания собирается помочь создать так называемый "антидроновый купол" защищающий Киев от атак российских военных беспилотников. Квадрокоптеры этой компании уже успешно помогают разминировать территорию Украины выявляя взрывчатку с помощью специальных сенсоров.

Эксперты утверждают, что индийский рынок очень перспективен для производства и продажи дронов. Быстрорастущее население, а с ним и потребности в улучшении инфраструктуры требуют наличия большого количества дронов для мониторинга и обслуживания.

[ + – ] Draganfly может даже доставить небольшие грузы или медикаменты на поле боя Фото: Соцсети

Например, как говорят аналитики, дроны в Индии активно можно использовать для служб экстренной помощи, в сельском хозяйстве и строительстве, которое очень быстро развивается в этом регионе.

В компании Draganfly отмечают, что их дроны стали популярными благодаря не только техническим характеристикам самих устройств, но и инновационному ПО, разработанному в том числе на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему дроны получают данные от датчиков и быстро анализируют информацию: распознают мины, требующие ухода растения или находят людей под завалами благодаря инфракрасным датчикам.

По оценке гендиректора Draganfly выход на рынок Индии очень перспективен для всех производителей дронов.

Ранее Фокус писал, как Северной Корее находящейся под западными санкциями удается "штамповать" дроны.