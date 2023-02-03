Творці "антидронового купола" над Києвом розширять виробництво безпілотників

Нові дрони будуть використовувати служби екстреної допомоги, фермери та будівельники у регіонах з активним приростом населення.

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Відомий виробник дронів Draganfly підписала угоду про партнерство з індійською компанією Remote Sensing Instruments, яка займається розробкою спеціального програмного забезпечення для безпілотників, пише Entrepreneur. Це допоможе розробити більш досконале програмне забезпечення для БПЛА Draganfly. Крім того, самі моделі безпілотників також планується збирати в Індії.

Канадські безпілотники Draganfly добре відомі у всьому світі, зокрема в Україні. Тут компанія збирається допомогти створити так званий "антидроновий купол", що захищає Київ від атак російських військових безпілотників. Квадрокоптери цієї компанії вже успішно допомагають розмінувати територію України, виявляючи вибухівку за допомогою спеціальних сенсорів.

Експерти стверджують, що індійський ринок дуже перспективний для виробництва та продажу дронів. Швидкозростаюче населення, а з ним і потреби в поліпшенні інфраструктури вимагають наявності великої кількості дронів для моніторингу та обслуговування.

[ + – ] Draganfly може навіть доставити невеликі вантажі чи медикаменти на поле бою Фото: Соцмережi

Наприклад, як кажуть аналітики, дрони в Індії активно можна використовувати для служб екстреної допомоги, у сільському господарстві та будівництві, яке дуже швидко розвивається у цьому регіоні.

У компанії Draganfly відзначають, що їх дрони стали популярними завдяки не лише технічним характеристикам самих пристроїв, але й інноваційному програмному забезпеченню, розробленому в тому числі на основі штучного інтелекту. Завдяки йому дрони отримують дані від датчиків і швидко аналізують інформацію: розпізнають міни, рослини, що потребують догляду, або знаходять людей під завалами завдяки інфрачервоним датчикам.

За оцінкою гендиректора Draganfly, вихід на ринок Індії дуже перспективний для всіх виробників дронів.

Раніше Фокус писав, як Північній Кореї під західними санкціями вдається "штампувати" дрони.