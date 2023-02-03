Российский дрон "Мерлин" был сбит ВСУ: почему ВС РФ его так редко запускают

С начала полномасштабной войны украинские войска сообщали о поражении всего трех таких беспилотников.

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Защитники Украины сбили редкий российский беспилотник типа "Мерлин". Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил в сводке за 2 февраля.

По подсчетам Фокуса, с начала полномасштабной войны ВСУ сбили всего три дрона "Мерлин", притом два из них — за последний месяц. Как можно предположить, ВС РФ либо начала чаще запускать такие модели из-за дефицита хваленых "Орлан-10", которые считаются самыми массовыми российскими беспилотниками, либо же украинские военные наловчились их сбивать с помощью средств противовоздушной обороны или стрелкового оружия.

Разработчиком "Мерлина-ВР" стал научно-исследовательский институт Современных телекоммуникационных технологий, расположенный в Смоленске. Создатели утверждают, что их экспериментальный БПЛА получил очень тихий гибридный двигатель, делающий его менее заметным во время движения.

Продолжительность полета "Мерлина" составляет около 10 ч, максимальная высота — 5 км, полезная нагрузка — 6,5 кг. Он предназначен для ведения разведки с воздуха в автоматическом и полуавтоматическом режимах с помощью "оптико-локационных станций", работающих в видимом и инфракрасном диапазонах.

"Мерлин-ВР" является довольно новой моделью, ведь впервые представлен в России осенью 2021 года. С тех пор о нем мало что сообщалось, поэтому неизвестно, сумели ли НИИ доработать свое детище и начать его серийное производство. Однако в июне 2022 года ВСУ удалось сбить такой аппарат на территории Украины.

Перед падением беспилотник успел выпустить парашют, поэтому приземлился довольно мягко, и эксперты смогли изучить, как он устроен. Сбитый "Мерлин-ВР" был оснащен обычным двигателем внутреннего сгорания вместо заявленной гибридной установки, кроме того, россияне поставили много комплектующих иностранного производства. На дроне поставили отметку Минобороны РФ, указывающую, что ведомство одобрило выпуск модели для российской армии.

О втором известном случае поражения "Мерлин-ВР" Генштаб ВСУ сообщил 18 января.