Російський дрон "Мерлін" збили ЗСУ: чому ЗС РФ його так рідко запускають

З початку повномасштабної війни українські війська повідомляли про ураження лише трьох таких безпілотників.

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Захисники України збили рідкісний російський безпілотник на кшталт "Мерлін". Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил у зведенні за 2 лютого.

За підрахунками Фокусу, з початку повномасштабної війни ЗСУ збили всього три дрони "Мерлін", причому два з них — за останній місяць. Як можна припустити, ЗС РФ або почали частіше запускати такі моделі через дефіцит хвалених "Орлан-10", які вважаються наймасовішими російськими безпілотниками, або ж українські військові навчилися їх збивати за допомогою засобів протиповітряної оборони або стрілецької зброї.

Розробником "Мерліна-ВР" став науково-дослідний інститут Сучасних телекомунікаційних технологій, розташований у Смоленську. Творці стверджують, що їхній експериментальний БПЛА отримав дуже тихий гібридний двигун, що робить його менш помітним під час руху.

Тривалість польоту "Мерліна" становить близько 10 год, максимальна висота — 5 км, корисне навантаження — 6,5 кг. Він призначений для ведення розвідки з повітря в автоматичному та напівавтоматичному режимах за допомогою "оптико-локаційних станцій", що працюють у видимому та інфрачервоному діапазонах.

"Мерлін-ВР" є досить новою моделлю, адже вперше представлено в Росії восени 2021 року. Відтоді про нього мало що повідомлялося, тому невідомо, чи зуміли НДІ доопрацювати своє дітище та розпочати його серійне виробництво. Однак у червні 2022 року ЗСУ вдалося збити такий апарат на території України.

Перед падінням безпілотник встиг випустити парашут, тому приземлився досить м'яко і експерти змогли вивчити, як він влаштований. Збитий "Мерлін-ВР" оснащений звичайним двигуном внутрішнього згоряння замість заявленої гібридної установки, крім того, росіяни поставили багато комплектуючих іноземного виробництва. На дроні поставили позначку Міноборони РФ, яка вказує на те, що відомство схвалило випуск моделі для російської армії.

Про другий відомий випадок ураження "Мерлін-ВР" Генштаб ЗСУ повідомив 18 січня.