В Колумбии судья признал, что использовал ChatGPT при вынесении решения, — The Guardian

Хуан Мануэль Падилья настаивает на том, что запрашиваемая у ИИ информация никак не влияет на принятие самих решений, а лишь делает процесс более организованным.

Related video

Судья в Колумбии сообщил, что использовал инструмент ИИ ChatGPT при принятии решения о том, должна ли страховка ребенка-аутиста покрывать все расходы на его лечение, если его родители не в состоянии их оплатить. Об этом пишет The Guardian 3 февраля.

В результате судья пришел к выводу, что страховка должна покрыть все медицинские и транспортные расходы ребенка.

Это дело подверглось критике со стороны некоторых судей Колумбии. Впрочем, сам Падилья защищал использование технологии. Он подчеркнул, что отталкивался, в том числе, от прецедента из своих предыдущих решений по похожим делам. Падилья подчеркнул, что любой судья, который использует в своей работе ИИ — это прежде всего мыслящий человек, и ответы бота не влияют на решения, а только помогают работать быстрее и более организовано.

Цифровая юриспруденция в Колумбии

В прошлом году в Колумбии приняли закон, которым государственных адвокаты для большей эффективности обязали использовать современные технологии там, где это возможно.

Судья верховного суда Колумбии Октавио Техиро, сказал, что искусственный интеллект вызвал не пришелся по душе многим работникам судов, так как люди боялись, что роботы заменят судей, но он предположил, что этот инструмент в ближайшем будущем вполне может стать общепринятым.

"Система правосудия должна максимально использовать технологии в качестве инструмента, но всегда соблюдая этические нормы и принимая во внимание, что отправитель правосудия в конечном итоге является человеком", — сказал Тежейро.

Примечательно, что сам чат-бот отнесся к своей "новой роли" в судебной системе с опаской.

"Судьи не должны использовать ChatGPT при вынесении решений по судебным делам… Он не заменяет знания, опыт и суждения человека-судьи", — ответил бот она на вопрос журналистов.

Напомним, На платформе Twitch с 14 декабря идет трансляция бесконечного сериала Nothing, Forever, который сделан на основе некогда популярного телепродукта Seinfeld и генерируется с помощью ИИ.

Также напомним, 1 февраля СМИ сообщали о том, что Google готовит конкурента ChatGPT, так как его все чаще используют для поиска информации.