У Колумбії суддя визнав, що використав ChatGPT для ухвалення рішення, — The Guardian

Хуан Мануель Паділья наполягає на тому, що інформація, що запитується в ШІ, ніяк не впливає на прийняття самих рішень, а лише робить процес організованішим.

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Суддя в Колумбії повідомив, що використовував інструмент ШІ ChatGPT для ухвалення рішення про те, чи страховка дитини-аутиста повинна покривати всі витрати на її лікування, якщо її батьки не в змозі їх сплатити. Про це пише The Guardian 3 лютого.

Зрештою суддя дійшов висновку, що страховка має покрити усі медичні та транспортні витрати дитини.

Ця справа піддалася критиці з боку деяких суддів Колумбії. Втім, сам Паділья захищав використання технології. Він наголосив, що відштовхувався, зокрема від прецеденту зі своїх попередніх рішень у схожих справах. Паділья наголосив, що будь-який суддя, який використовує у своїй роботі ШІ — це насамперед розумна людина, і відповіді бота не впливають на рішення, а лише допомагають працювати швидше та організованіше.

Цифрова юриспруденція у Колумбії

Торік у Колумбії ухвалили закон, яким державні адвокати для більшої ефективності зобов'язали використати сучасні технології там, де це можливо.

Суддя верховного суду Колумбії Октавіо Техіро сказав, що штучний інтелект припав не до душі багатьом працівникам судів, оскільки люди боялися, що роботи замінять суддів, але він припустив, що цей інструмент у найближчому майбутньому цілком може стати загальноприйнятим.

"Система правосуддя повинна максимально використовувати технології як інструмент, але завжди дотримуючись етичних норм і зважаючи на те, що відправник правосуддя зрештою є людиною", — сказав Тежейро.

Примітно, що сам чат-бот поставився до своєї "нової ролі" у судовій системі з побоюванням.

"Судді не повинні використовувати ChatGPT при винесенні рішень у судових справах... Він не замінює знання, досвід і судження людини-судді", — відповів він на запитання журналістів.

Нагадаємо, На платформі Twitch з 14 грудня йде трансляція нескінченного серіалу Nothing, Forever, який зроблений на основі колись популярного телепродукту Seinfeld та генерується за допомогою ШІ.

Також нагадаємо, 1 лютого ЗМІ повідомляли про те, що Google готує конкурента ChatGPT, оскільки його все частіше використовують для пошуку інформації.