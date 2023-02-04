Хакеры взломали брифинг МИД РФ по кибербезопасности и спели гимн Украины (видео)

Российские чиновники решили заручиться поддержкой Африки в сфере защиты коммуникаций и сразу же показали низкий уровень защиты.

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Украинские хакеры взломали брифинг Министерства иностранных дел РФ, посвященный кибербезопасности. Об этом сообщает информационное агентство Guildhall, ссылаясь на видеозапись от источника в украинской разведке.

По данным СМИ, МИД России организовал видеоконференцию с чиновниками африканских стран, намереваясь заручиться их помощью в сфере кибербезопасности и защите информационно-коммуникационных технологий. Один из участников прервал официальное представление российских чиновников и с сильным славянским акцентом заявил:

"Извините, Россия — это террористическое государство, и российская война против Украины — это определенно колониальная война".

Вскоре после этих слов организаторы брифинга отключили спикеру микрофон. Слово поочередно взяли второй и третий участники, которые тем же голосом продолжили антироссийскую речь, но их также "заглушили" и исключили из конференции. Напоследок, один из пользователей спел первые строчки гимна Украины.

"Очевидно, что брифинг был взломан украинскими хакерами, что свидетельствует о низком уровне кибербезопасности в системе МИД РФ", — предположило Guildhall.

В конце января стало известно, что украинские хакеры получили доступ к архиву компании "Газпром" объемом 1,5 Гб. В нем содержатся данные о самом крупном месторождении газа в России.

По данным сервиса DDoS-Guard, с весны 2022 Россия начала в семь раз чаще страдать от DDoS-атак. Российские эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем такие атаки могут вырасти еще на 300%.