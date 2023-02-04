Хакери взломали брифінг МЗС РФ з кібербезпеки та заспівали гімн України (відео)

Російські чиновники вирішили залучитися підтримкою Африки у сфері захисту комунікацій та одразу ж показали низький рівень захисту.

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Українські хакери зламали брифінг Міністерства закордонних справ РФ, присвячений кібербезпеці. Про це повідомляє інформаційне агентство Guildhall, посилаючись на відеозапис від джерела в українській розвідці.

За даними ЗМІ, МЗС Росії організувало відеоконференцію з чиновниками африканських країн, маючи намір залучитися їхньою допомогою у сфері кібербезпеки та захисту інформаційно-комунікаційних технологій. Один із учасників перервав офіційну зустріч російських чиновників і з сильним слов'янським акцентом заявив:

"Вибачте, Росія — це терористична держава, і російська війна проти України — це безперечно колоніальна війна".

Незабаром після цих слів організатори брифінгу відключили спікеру мікрофон. Слово по черзі взяли другий і третій учасники, які тим самим голосом продовжили антиросійську промову, але їх також "заглушили" та виключили із конференції. Наостанок, один із користувачів заспівав перші рядки гімну України.

"Очевидно, що брифінг було зламано українськими хакерами, що свідчить про низький рівень кібербезпеки в системі МЗС РФ", — припустило Guildhall.

Наприкінці січня стало відомо, що українські хакери отримали доступ до архіву компанії "Газпром" обсягом 1,5 Гб. У ньому містяться дані про найбільше родовище газу в Росії.

За даними сервісу DDoS-Guard, з весни 2022 Росія почала в сім разів частіше страждати від DDoS-атак. Російські експерти прогнозують, що найближчим часом такі атаки можуть зрости ще на 300%.