Волонтер рассказал о разработке дальнобойных дронов в Украине: что известно

По словам Сергея Притулы, инженеры работают над моделями с разными характеристиками. Поначалу их будут собирать штучно, но вскоре появится и массовое производство.

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Украинские производители разрабатывают дальнобойные дроны, способные наносить удары на расстоянии до 2000 км. Об этом телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал в интервью изданию "НВ".

За последние полгода, с лета 2022-го, украинцы значительно продвинулись в создании беспилотников. По словам Сергея Притулы, на деньги, собранные в октябре, его фонд законтрактовал около 150 дронов-камикадзе с разными тактико-техническими характеристиками. Например, в их число входят RAM2 с боеголовками весом до 3 кг, способные летать на 30 км, а также другие модели с дальностью полета 200 и даже 800 км.

"Я за последние месяц-полтора общался с производителями, которые стараются, чтобы это было 1100, 1300 и даже до 2000 километров. Рано или поздно это все появится", — заявил Сергей Притула.

Он предполагает, что сначала такие БПЛА начнут собирать поштучно, но со временем разработчики наладят серийный выпуск. Некоторые предприятия могут уже производить сотни дронов в год.

Сергей Притула добавил, что дроны играют ключевую роль на войне в Украине. Западные партнеры передают много оружия, но ограничивают его использование только на оккупированных территориях, поэтому для нанесения ударов по России украинцам необходимо самостоятельно делать ударные беспилотники, проявляя смекалку.

"То, что иногда где-то получается "бавовна" глубоко на территории Российской Федерации, это ведь не просто так. Стало быть, люди работают", — подчеркнул телеведущий. — "То, что в Москве на крышах появляются системы противовоздушной обороны — это тоже не просто так. У них тоже работает разведка. Они тоже понимают, что рано или поздно оно должно прилететь".

Волонтеры планируют наладить производство гексакоптеров (дронов с шестью винтами), предназначенными для сброса боеприпасов. Они будут устраивать россиянам бомбардировки вместо дефицитных пилотируемых самолетов.

Помимо дальнобойных, украинские войска активно используют FPV-дроны, которые летают на короткие расстояния (до 8 км) и управляются с помощью очков с видом от первого лица. Такие летательные аппараты довольно легко собираются и тысячами применяются на передовой.

"Ребята, условно говоря, на Aliexpress заказывают запчасти и клепают на коленках. В тылу сейчас уже несколько компаний, которые наращивают производство тысячами. Может быть, это будут десятки тысяч в год", — поделился Притула.

В январе "Укроборонпром" отчитался об успешном испытании дрона-аналога Shahed. Он способен пролететь расстояние более 1000 км с боеголовкой весом до 75 кг.