Волонтер розповів про розробку далекобійних дронів в Україні: що відомо

За словами Сергія Притули, інженери працюють над моделями з різними характеристиками. Спочатку їх збиратимуть поштучно, але незабаром з'явиться й масове виробництво.

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Українські виробники розробляють далекобійні дрони, здатні завдавати ударів на відстані до 2000 км. Про це телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів в інтерв'ю виданню "НВ".

За останні пів року, з літа 2022-го, українці значно просунулися в створенні безпілотників. За словами Сергія Притули, на гроші, зібрані в жовтні, його фонд законтрактував близько 150 дронів-камікадзе з різними тактико-технічними характеристиками. Наприклад, до них входять RAM2 із боєголовками вагою до 3 кг, здатні літати на 30 км, а також інші моделі з дальністю польоту 200 і навіть 800 км.

"Я за останні місяць-півтора спілкувався з виробниками, які намагаються, щоб це було 1100, 1300 і навіть до 2000 кілометрів. Рано чи пізно це все з'явиться", — заявив Сергій Притула.

Він припускає, що спочатку такі БПЛА почнуть збирати поштучно, але згодом розробники налагодять серійний випуск. Деякі підприємства можуть уже виробляти сотні дронів на рік.

Сергій Притула додав, що дрони відіграють ключову роль на війні в Україні. Західні партнери передають багато зброї, але обмежують її використання лише на окупованих територіях, тому для завдання ударів по Росії українцям необхідно самостійно робити ударні безпілотники, виявляючи кмітливість.

"Те, що іноді десь виходить "бавовна" глибоко на території Російської Федерації, адже це не просто так. Отже, люди працюють, — підкреслив телеведучий. — Те, що в Москві на дахах з'являються системи протиповітряної оборони, — це теж не просто так. У них теж працює розвідка. Вони теж розуміють, що рано чи пізно воно має прилетіти".

Волонтери планують налагодити виробництво гексакоптерів (дронів із шістьма гвинтами), призначеними для скидання боєприпасів. Вони влаштовуватимуть росіянам бомбардування замість дефіцитних пілотованих літаків.

Крім далекобійних, українські війська активно використовують FPV-дрони, які літають на короткі відстані (до 8 км), і керувати ними треба за допомогою окулярів із зображенням від першої особи. Такі літальні апарати досить легко збираються та тисячами застосовуються на передовій.

"Хлопці, умовно кажучи, на Aliexpress замовляють запчастини та клепають на колінах. У тилу зараз уже кілька компаній, які нарощують виробництво тисячами. Можливо, це будуть десятки тисяч на рік", — поділився Притула.

У січні "Укроборонпром" прозвітував про успішне випробування дрона-аналога Shahed. Він здатний пролетіти відстань понад 1000 км із боєголовкою вагою до 75 кг.