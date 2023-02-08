Обнаружит любой дрон, ракету, самолет: что известно о радиолокационной станции нового типа

Разработка системы под названием 3DELRR обойдется военным в $85 миллионов.

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ВВС США заказали у известного оружейного производителя Lockheed Martin радиолокационную станцию (РЛС) нового типа, которая будет способна обнаруживать не только ракеты и самолеты, но и все виды беспилотников, пишет Militaryaerospace.

Разработка этой системы трехмерного экспедиционного дальнего действия под названием 3DELRR обойдется военным в $85 млн. Корпорация Lockheed Martin согласно первому заказу в ближайшее время разработает и соберет первые четыре РЛС нового типа.

Радар 3DELRR должен заменить переносной трехмерный комплекс воздушного поиска Northrop Grumman с пассивной антенной решеткой. По словам представителей ВВС, новинка станет основным наземным радаром дальнего действия для ВВС США, который будет применяться для решения боевых задач в будущем, в которых может быть задействовано большое количество БПЛА, самолетов, вертолетов, баллистических и крылатых ракет противника.

Система 3DELRR похожа на наземно-воздушный многоцелевой радар производства Northrop Grumman, но в отличие от него может обнаруживать объекты на значительно дальнем расстоянии, что позволит нейтрализовать их с большим запасом. Система также предоставит операторам точную картину воздуха в режиме реального времени. Первые поставки 3DELRR в распоряжение ВВС США поступят уже в 2025 году.

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