Виявить будь-який дрон, ракету, літак: що відомо про станцію радіолокації нового типу

Розробка системи під назвою 3DELRR коштуватиме військовим $85 мільйонів.

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ВПС США замовили у відомого збройового виробника Lockheed Martin радіолокаційну станцію (РЛС) нового типу, яка буде здатна виявляти не тільки ракети та літаки, але й усі види безпілотників, пише Militaryaerospace.

Розробка цієї системи тривимірної експедиційної дальньої дії під назвою 3DELRR коштуватиме військовим $85 млн. Корпорація Lockheed Martin згідно з першим замовленням найближчим часом розробить та збере перші чотири РЛС нового типу.

Радар 3DELRR повинен замінити переносний тривимірний комплекс повітряного пошуку Northrop Grumman із пасивною антеною решіткою. За словами представників ВПС, новинка стане основним наземним радаром дальньої дії для ВПС США, який застосовуватиметься для вирішення бойових завдань у майбутньому, в яких може бути задіяна велика кількість БПЛА, літаків, вертольотів, балістичних і крилатих ракет противника.

Система 3DELRR схожа на наземно-повітряний багатоцільовий радар виробництва Northrop Grumman, але на відміну від нього може виявляти об'єкти на дальній відстані, що дозволить нейтралізувати їх із великим запасом. Система надасть операторам точну картину повітря в режимі реального часу. Перші поставки 3DELRR у розпорядження ВПС США надійдуть уже в 2025 році.

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